Армян призвали не портить Варданяну пропаганду

Автор: Зульфугар Ибрагимов

С того дня, как началась акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге, армяне, проживающие на временно подконтрольной РМК части территории Азербайджана, все умирают и умирают от голода и холода, и никак... Но вот что странно - фейки о пустых полках магазинов, распространяемые агитпропом, совершенно не сочетаются с фотографиями, которыми делятся в соцсетях рядовые армяне. При том, что в магазинах ничего как бы нет, столы ломятся от еды. Как такое возможно?

В праздничные дни несведущие в хитростях пропаганды местные армяне, а также те, кто подставил агитпроп, желая показать экоактивистам, мол, "не дождетесь", делились фото и видео новогодних столов, ясно свидетельствующими о том, что никакого голода в армянонаселенной части Карабахского региона нет.

И это стало уже опасным для успеха пропаганды, в связи с чем начали поваляться такие вот посты:

Патриотичная армянка призывает соплеменников прекратить демонстрировать истинное положение дел. Армянам следует срочно убрать тарелки из кадра, сделать несчастные лица, а детям вместо пирожных раздать пустые ингаляторы. Нечего объедаться, когда сам Рубик Варданян сказал, что армянам нечего кушать. Он знает что говорит, он умный и толстый. Если он сказал - значит, так оно и есть. И прекратите немедленно мешать человеку выполнять его работу своими довольными лицами.

Стыдно, товарищи, стыдно!