https://news.day.az/politics/1525946.html Неутешительный прогноз пресс-секретаря Эрдогана по войне в Украине
Неутешительный прогноз пресс-секретаря Эрдогана по войне в Украине
Российско-украинская война, похоже, обострится в ближайшие месяцы.
Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter.
Он добавил, что это будет означать увеличение смертей, разрушений и долгосрочного глубокого кризиса.
"От прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит свои интенсивные усилия, чтобы открыть путь для переговоров",- написал он.
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