Неутешительный прогноз пресс-секретаря Эрдогана по войне в Украине

Российско-украинская война, похоже, обострится в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter.

Он добавил, что это будет означать увеличение смертей, разрушений и долгосрочного глубокого кризиса.

"От прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит свои интенсивные усилия, чтобы открыть путь для переговоров",- написал он.