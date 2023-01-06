Переход на новый уровень социальных реформ

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Проводимая в Азербайджане политика по улучшению социального положения населения носит не временный, а системный характер. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения" является составной частью общей стратегии государства, нацеленной на устойчивое развитие благосостояния населения страны и системный характер преобразований в этой сфере. Данное распоряжение предусматривает начало реализации уже четвертого пакета социальных реформ за последние пять лет, переход на новый этап социальных реформ в 2023 году.

Согласно официальным данным, повышение пенсий и зарплат коснется 800 тысяч человек.

Соглано распоряжению:

- Минимальная ежемесячная заработная плата с 1 января 2023 года увеличена на 15 процентов с 300 до 345 манатов. Ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, работающих в сферах, финансируемых из государственного бюджета, также будут приведены в соответствие с настоящим распоряжением в месячный срок, а повышение минимального размера оплаты труда предусматривает прибавку к заработной плате по всем ступеням единой тарифной таблицы;

- В целом повышение минимальной заработной платы и заработной платы работающих по единой тарифной таблице охватит 700 тыс. человек;

- Минимальная заработная плата на 40,2 процента превышает прожиточный минимум, установленный на этот год (246 манатов). Согласно настоящему распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, увеличатся пособия и пенсии.

В связи с этим Кабинет министров в десятидневный срок подготовит и представит главе государства свои предложения. Таким образом, минимальная ежемесячная пенсия также будет увеличена на 16,7 процента с 240 до 280 манатов. Это увеличение коснется до 100 тысяч пенсионеров.

Отметим, что за последние 4 года в рамках реформ в социальной сфере минимальная заработная плата повышена в 2,7 раза со 130 до 345 манатов, минимальная пенсия повышена в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.

Всего в этом году на новые повышения социальных выплат предусмотрено выделение дополнительных 750 миллионов манатов. Повышение охватит 1,9 миллиона граждан.

Вышеуказанное дает представление о масштабах предпринимаемых в последние годы шагов и значимости распоряжения от 5 января.

В мире происходят сложные экономические процессы, продовольственная безопасность находится под угрозой. На фоне экономических потрясений, вызванных геополитическими процессами, происходящими в мире, особое внимание уделяется шагам, предпринимаемым для динамичного развития экономики Азербайджана, улучшения социального положения населения.

Естественно, для реализации такого масштабного социального пакета должна быть сильная экономика и устойчивая финансовая система. В связи с устойчивостью в Азербайджане этих столпов, на которых базируется экономическая стабильность страны, государство предпринимает серьезные шаги по усилению социальной защиты населения. В противном случае на фоне напряженности в мире было бы невозможно выделить серьезное финансирование на улучшение социального положения населения.

Становится ясно, что под руководством Президента Ильхама Алиева средства, полученные от экономических проектов, расходуются в эффективном направлении. А главная цель - защита нашей национальной безопасности и улучшение социального положения населения. Развитие в обоих направлениях достойно самых высоких оценок.