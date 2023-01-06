Есть много новых возможностей для углубления азербайджано-израильских отношений

Ушедший 2022 год стал очень позитивным в треке взаимоотношений Азербайджана и Израиля, поскольку было принято долгожданное решение об открытии азербайджанского посольства в Тель-Авиве. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал СТМЭГИ израильский политолог Михаил Финкель.

"Это очень важная веха между двусторонними отношениями, которые были очень дружественными и союзническими на протяжении всего того времени, как Азербайджан снова обрел свою государственность после распада СССР. Израиль сразу признал Азербайджан и открыл свое посольство. Многие годы мы ждали открытие азербайджанского посольства в Израиле, решение о котором было принято в прошлом году. Оно было ратифицировано, и мы очень этому рады. До этого шага Азербайджан открыл в Израиле свою торговую миссию, проводит в жизнь многочисленные проекты, совместные кооперации в целом ряде сфер. Это, конечно же, бизнес-сотрудничество между израильскими частными компаниями и азербайджанскими частными компаниями, а также это сотрудничество между государственными структурами совершенно в разных сферах. Это растущее сотрудничество в области военных и оборонительных технологий, в сфере сельского хозяйства",- отметил Финкель.

По его словам, не секрет то, что в Азербайджане есть много плодородных земель, в Израиле земель куда меньше, но есть очень много уникальных технологий, которые помогают использовать любую землю для земледелия.

"Благодаря передовым технологиям непригодные для земледелия земли в Израиле сегодня приносят урожай. Вообще, израильское сельское хозяйство считается одним из наиболее технологически развитых в мире. Здесь разрабатываются новые сорта растений, запущены инновационные системы орошения, внедряются автоматизация и современные интерфейсы. Государство также экспортирует свои знания и опыт во многие страны мира",- отметил Финкель.

Кроме того, по его словам, между Израилем и Азербайджаном есть потенциал сотрудничества в области медицинских технологий.

"Фармацевтическая промышленность по всему миру развивается успешно - обе страны могли бы определить план действий в этом направлении, учитывая, что в Израиле сильно развита медицина. В 2020 году Азербайджан и Израиля сделали очень многое, успешно реализовали не мало проектов, стали еще ближе друг к другу в 2022 году. Но это не предел. Убежден, что многое можно и нужно расширить в двусторонних отношениях. Например, очень важно улучшить обмен студентами, чтобы израильские студенты имели возможность учиться в Азербайджане, а азербайджанские студенты - в Израиле. Мне кажется, было бы хорошо, если Израиль отменил бы туристическую визу для граждан Азербайджана. Израиль много чего уже сделал в этом направлении для граждан бывших республик советского союза. Приведу примеры: Израиль отменил туристические визы для граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана, Прибалтики. До сих пор есть виза для граждан Азербайджана. Я считаю, что это надо снять и открыть двери азербайджанцам в Израиль. Думаю, в будущем будет предпринят шаг в этом направлении. В 2023 году я вижу много новых возможностей для углубления азербайджано-израильских отношений",- заявил Финкель.