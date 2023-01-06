Сколько будет длиться акция на Лачинской дороге?

Акция на Лачинской дороге будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"Участники акции требуют предоставления условий для проведения мониторинга на данной территории. Я думаю, акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат", - сказал он.