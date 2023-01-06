В азербайджанской армии проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас

В азербайджанской армии проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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