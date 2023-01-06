https://news.day.az/politics/1526053.html В азербайджанской армии проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас - ВИДЕО
В азербайджанской армии проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас - ВИДЕО
В азербайджанской армии проходят мероприятия по зачислению на действительную военную службу и увольнению в запас, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре