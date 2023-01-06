Варданян пытается использовать аэропорт Ханкенди как маршрут для перевозки наркотиков

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Территория Южного Кавказа с годами заработала дурную репутацию одного из центров глобального наркотрафика. В частности, речь о Карабахе, через который Армения осуществляла контрабанду всех видов наркотиков, и не без помощи Ирана.

После того, как Азербайджан освободил свои земли от тридцатилетней армянской оккупации во время второй Карабахской войны в 2020 году, поток наркотиков был прерван, за исключением одной дороги - Лачин-Ханкенди.

С декабря 2022 года азербайджанские НПО проводят мирные акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди, требуя прекратить незаконную добычу полезных ископаемых в Карабахе.

Почувствовав давление, так называемый "премьер-министр Карабаха" Рубен Варданян начал искать выход - как в отношении незаконной добычи полезных ископаемых (к которой он причастен), так и в отношении денег от наркотиков.

Вчера Варданян, беглый российский миллиардер армянского происхождения, незаконно захвативший власть в Карабахе, выступил с заявлением о "необходимости открытия аэропорта в городе Ханкенди", назвав это "единственным способом для жителей Карабаха пережить зиму".

Варданян выдвигает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы "блокированием дороги Лачин-Ханкенди" - единственной дороги для жителей Карабаха, чтобы попасть в Армению. С тех пор как начался мирный протест азербайджанских НПО на дороге Лачин-Ханкенди близ города Шуша, дорога продолжала оставаться открытой для гуманитарных целей. Ежедневно дорогу пересекают десятки автомобилей снабжения российских миротворцев или транспортных средств Международного комитета Красного Креста.

Однако Варданян, пытающийся всех обмануть, прикрываясь жителями Карабаха, настаивает на своем. Потеряв необходимый ему для своих целей последний сухопутный маршрут по дороге Лачин-Ханкенди, он выдвигает идею открытия воздушного коридора. Фабрикуя слухи о "гуманитарном кризисе" и "голодающих армянах", он просто использует жителей Карабаха в своих собственных интересах.

Варданян уже завоевал определенную "репутацию" в России. Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал обширное расследование его незаконных операций. По данным OCCRP, он отмывал деньги российских олигархов и отправлял их на Запад. С 2006 по 2013 годы через различные счета прошло более 4,5 миллиарда долларов. За это время его организацией было отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов.

В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переехал в Карабах, где в начале ноября провозгласил себя "премьер-министром" непризнанной республики.

Теперь он использует Карабах для незаконной добычи и экспорта азербайджанского золота. Но разве это единственная причина?

Еще в ноябре 2022 года СМИ сообщали, что 14 граждан Ирана проникли на территорию азербайджанского Карабаха, где временно размещены российские миротворцы. Согласно источникам, 12 из 14 человек, прибывших в Ханкенди 24 ноября, родом из города Изех на юго-западе Ирана. Командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков заявил, что эти люди работают на стройке, и по этому делу ведется расследование. Данное расследование еще не успело завершиться, как появились новые сообщения о другой группе из 13 иранцев, прибывших в Карабах - всего через шесть дней после прибытия первой группы.

Итак, какова была истинная причина, по которой эти иранцы пересекли границу Азербайджана?

Отметим, что Иран продолжает оставаться частью маршрута незаконного оборота наркотиков, который проходит из Афганистана в Европу. Генеральный секретарь иранского штаба по борьбе с наркотиками даже признал, что большая часть наркотиков в мире проходит через Иран. Согласно его заявлению со ссылкой на официальный доклад ООН, 90 процентов опиума в мире обнаружено и изъято в Иране. 50 процентов морфина и 27 процентов героина также приходятся на Иран. Вот как с этим был связан Карабах. Это был своего рода 'центр' для иранского бизнеса по контрабанде наркотиков. Во время 30-летней оккупации азербайджанских земель Армения выступала в качестве прикрытия незаконных действий Ирана.

Согласно информации, полученной Trend, в Карабахе были созданы нарколаборатории, и, судя по всему, именно Варданян управляет этим бизнесом.

Прямо сейчас, из-за победы Азербайджана во второй Карабахской войне в 2020 году и мирного протеста на дороге Лачин-Ханкенди, наркобизнес через Карабах получил пару ощутимых ударов, заставляя как Иран, так и сепаратистов отчаянно искать выход.

Чего Варданян, похоже, не понимает, так это того, что Азербайджан в любом случае будет бороться с любым незаконным бизнесом на своих землях. Это означает, что обо всех мечтах об открытии аэропорта в Ханкенди, чтобы использовать его для незаконного оборота наркотиков, следует забыть.

Что касается армян в Карабахе, они должны спросить себя - кого их будущее волнует на самом деле? И действительно ли это волнует наркобарона-миллиардера, который торгует наркотиками направо и налево, прикрываясь "гуманитарным" щитом?