Иран не в том положении, чтобы угрожать Азербайджану

Использование детей в качестве инструмента для военной провокации недопустимо согласно международному праву. К сожалению, авторитарный режим в Иране пренебрегает всякими международными правилами. Распространенное в соцсетях видео, где одетые в военную форму иранские дети угрожают Азербайджану, - чистая провокация, за которую необходимо привлечь к ответственности как Корпус стражей исламской революции (КСИР), так и власти Ирана, которые переходят все рамки морали.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, против Ирана может быть возбуждено дело в международном суде ООН.

"Обе стороны (Азербайджан и Иран - ред.) признают юрисдикцию Суда, поэтому Азербайджан имеет все шансы выиграть дело и привлечь Иран к ответу. При этом нет гарантии, что дело будет рассмотрено быстро из-за длительных бюрократических процедур", - предупредил американский аналитик.

По мнению экс-советника госсекретаря США, иранская армия в нынешнем своем состоянии не может серьезно угрожать Азербайджану, хотя и может создать определенные проблемы.

"Военные учения Ирана в районе Ормузского пролива направлены не столько против Азербайджана, сколько против Израиля и Великобритании. Большинство развернутых в настоящее время на границе с Азербайджаном военных не является регулярной армией. При этом революционная гвардия (КСИР) представляет собой более радикальную, но менее подготовленную и управляемую группировку", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов