"Голод, которого нет": как на самом деле обстоят дела у армян в Ханкенди

Сегодня 26-й день мирной акции, которая проводится представителями азербайджанской общественности на дороге Шуша-Ханкенди и, по совпадению, 26-й день криков армян о "гуманитарной катастрофе", которая якобы имеет место быть в зоне временной ответственности российских миротворцев. Любовь к истерикам у представителей "древнейшей нации", как они себя любят называть, известна давно. Они перевирают факты, давят на жалость, льют крокодильи слезы, и, как правило, это работало. В принципе, так и оселась басня про "геноцид армян". Но сейчас армяне столкнулись с проблемой - самими собой. Одни, во главе с преступником Рубеном Варданяном пытаются создать в мире имидж голодающих, загнанных в угол котят, другие - выставляют в соцсетях фотографии, где полно еды, продуктов, и видно, что никакой "гуманитарной катастрофы" нет и в помине.

Давайте вообще рассмотрим, что означает это выражение. Гуманитарная катастрофа - состояние общества, характеризующееся угрозой его уничтожения в результате миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении мирного населения.

Эпидемии в Ханкенди нет, ну или по крайней мере, армяне пока ее не придумали.

Насилия тоже, ибо никто не угрожает расправой кому-либо, акция проходит мирно, вооруженных людей поблизости нет.

Что до миграции - никто не заставляет армян мигрировать. В Баку не раз заявляли, что армяне Карабаха являются гражданами нашей страны, необходима лишь их реинтеграция в азербайджанское общество. Ну а любой, кто не согласен с таким правомерным исходом, может уехать на свою историческую родину, в Армению.

А теперь самое интересное - голод. Сепаратисты давят на этот пункт очень сильно. Рубен Варданян потратил огромные средства, чтобы освещать сию охинею в мировых СМИ. Также Рубик отправил по местным магазинам фотографов, снимать постановочные фото о пустых прилавках, с которых все заранее убрано. Но вот в чем загвоздка - фотографы оказались криворукие, а публикации самих же армян в соцсетях доказывают, что никакого "голода" в Ханкенди нет.

Начнем с фотографов.

Вот такая вот великолепная композиция из местного магазина. Душераздирующая картина. Пустые прилавки, на первый взгляд. А стоит внимательно присмотреться, все спрятанные продукты видны на полу и в отражении стекла. Не додумался бедолага "правильно" преподнести, взять другой ракурс. Интересно, как долго Варданян орал на фотографа за этот фейл?

Идем далее. Пока Сыртыг Рубо убивается, что его окружают идиоты, которые мешают созданию нужной картины, в результате чего он тратит деньги впустую, сами рядовые местные армяне также вставляют ему палки в колеса, делясь снимками из кафешек или дома.

Видимо, Варданяну нужно будет проводить просветительные беседы, мол "я создаю картину "120 тысяч голодных армян", а вы сидите в ресторанах и пиццу жрете с картошкой фри, которых якобы нет". В принципе, в армянских Телеграм-каналах такие призывы уже слышны.

"Попросите, пожалуйста, своих знакомых не публиковать в своих инстах еду, а в сторисах посиделки в ресторанах с блюдами". (пунктуация автора сохранена - ред.)

Многие такие фотографии посиделок удаляются, но, как говорится, Интернет помнит все. Стоит лишь вспомнить новогодний фейл Гайи Агаян и Ларисы Мкртчян.

Этой фотографии в Facebook уже нет, хотя все началось именно с нее. Но скриншоты остались. Несомненно две дамы, отдыхавшие на все 100% на Новый год, саморазоблачили фейк армянства и легко и непринужденно выставили идиотами огромное число защитников карабахских сепаратистов в разных странах мира, которые им слепо верили. Жаль, комментарии не видно. Хотелось бы знать, сколько армян спамили "срочно удалите, пока не заметили азербайджанцы".

Тем не менее, что бы ни удалялось, что бы ни редактировалось, мы видим всё. Мы продолжим выводить на чистую воду любые армянские фейки, которые представляются "фактами". Пока Варданян думает, что он умнее всех, ничего не изменится - акция на дороге будет продолжаться до тех пор, пока требования Азербайджана не будут выполнены. И пора бы уже оставить позади идею с "гуманитарной катастрофой". Ну не прохляло, ребят. Как говорится, time to move on. Слишком много доказательств обратной картины.