Лачинская дорога больше не будет пропускать смерть

Автор: Лейла Таривердиева

Баку во второй раз обратился в Международный суд ООН по поводу продолжения минирования территорий Азербайджана армянской стороной. Обращение, как отмечается в сообщении МИД, направлено на принятие Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях. В документе подчеркнуто, что имеются новые доказательства того, что Армения, начиная с 2021 года, устанавливает мины и мины-ловушки в домах на территории Азербайджана, что препятствует возвращению туда вынужденных переселенцев, которые были изгнаны с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации. Причем, подтверждено, что мины были установлены армянской стороной уже после подписания Трехстороннего заявления. Кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей, подчеркнуто в обращении.

Баку просит Международный суд ООН применить временные меры в отношении Еревана с тем, чтобы Армения немедленно предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кяльбаджарском и других ранее оккупированных районах, куда вернется гражданское население. Он также требует обязать Армению прекратить минирование территории Азербайджана и воздерживаться в дальнейшем от подобной деятельности, в том числе, от использования Лачинской дороги в этих целях.

Напомним, что на освобожденных территориях продолжают погибать и получать увечья от армянских мин люди. 14 декабря в районе села Чираг Кяльбаджарского района подорвались на мине 8 человек, один из них погиб. Установлено, что мина была заложена армянами в декабре 2020 года. А до того, 21 ноября азербайджанскими саперами в направлении высоты Сарыбаба Лачинского района было обнаружено крупное минное поле. В результате проведенных на территории мероприятий были обезврежены 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, выпущенных в Армении в 2021 году. То есть в обоих случаях мы имеем дело с продолжением армянской стороной террористической войны против Азербайджана и после заключения трехстороннего документа от 10 ноября. Мины были заложены в период прекращения боевых действий, и попали они на территорию Азербайджана однозначно по Лачинской дороге. Этой дорогой, из соображений гуманности предоставленной азербайджанской стороной для передвижения армянского населения и гуманитарных грузов, армяне воспользовались в совершенно других целях. 350 мин, обнаруженных у высоты Сарыбаба, это лишь небольшая часть завезенной из Армении под прикрытием миротворцев смерти. Всего в Кяльбаджарском и Лачинском районах за последние несколько месяцев было обнаружено около трех тысяч мин, заложенных армянами в послевоенный период.

Находка в Лачине стала последней каплей в терпении азербайджанской стороны. Нет, не последней - предпоследней. Последней был демарш армян и миротворцев против Минэкологии Азербайджана. Но та, предпоследняя капля вызвала очень серьезную критику в адрес миротворческого контингента, не сумевшего обеспечить безопасность населения страны, на территории которой расквартирован. Неслучайно командующего РМК Волкова ткнули носом в обнаруженные мины. До сих пор руководство миротворцев еще не вызывали посмотреть на сотворенное армянами. И отвертеться генерал уже не мог, потому что обнаруженные мины были выпущены через год после войны и завезены в Азербайджан по Лачинской дороге. Именно по ней - никаких других путей, для проникновения из Армении нет. По всей протяженности условной границы азербайджанская сторона жестко следит за ситуацией, пятикилометровый же участок, ответственность за который взял на себя РМК, был и остается проходным двором для армянских террористов. Большое счастье, что минное поле было обнаружено саперами до того, как на территорию вернутся ее бывшие жители. А сколько таких минных полей устроено армянами под прикрытием россиян в других местах, прилегающих к так называемой "зоне временной ответственности" РМК.

В то время как Баку старается привлечь внимание международной общественности и международных организаций к этой острой проблеме, небезызвестная британо-американская неправительственная HALO Trust выступила с обеспокоенностью "продолжающейся блокадой" Лачинской дороги. Как известно, эта структура уже многие годы незаконно действовала в Карабахском регионе. Продолжает она свою незаконную деятельность и сегодня в виде "HALO Trust Nagorno Karabakh".

The HALO Trust незаконно работала на оккупированных Арменией территориях с 2000 года и внесена Азербайджаном в "черный список". В 2011 году Азербайджан запретил перевозку через территорию страны в Афганистан оборудования HALO Trust, после чего та обратилась в ООН с жалобой на Баку. Однако азербайджанская сторона не пошла на попятную. В конце концов, после переговоров по дипломатическим каналам оборудование было отправлено в Грузию. В том же 2011 году финансирование карабахской программы HALO Trust прекратило правительство Великобритании. В 2013-м международные доноры отказались финансировать HALO Trust вообще из-за невозможности проверить достоверность ее отчетов. В 2017 году лоббистам удалось выбить из Штатов полтора миллиона долларов дополнительных средств на якобы разминирование усилиями HALO Trust. Но в марте 2020 года правительство США отменило финансирование программ HALO Trust, реализовывавшихся на оккупированных на тот момент территориях Азербайджана. Армяне обвинили во всем лоббистов. Однако такое решение принимал Совет национальной безопасности США, имея на это достаточно причин.

Нужно уточнить - структура не лишилась американского финансирования вообще, ее работа в других странах, например, в Украине, Колумбии, Йемене и прочих, продолжает финансироваться американцами.

Несколько лет назад достоянием СМИ стали факты, выявленные российским ФСБ еще в 90-х годах, когда "специалисты" организации вместо разминирования обучали местных "коллег" в Чечне устанавливать и маскировать мины. Есть ли гарантии, что этим же самым представители организации не занимались в Карабахе в период оккупации и что они не занимаются тем же сегодня, когда структура имеет офис в Ханкенди и сотню сотрудников? Гарантий нет никаких, в то время как сомнения по поводу ангажированности организации достаточно большие. Судя по тому, как умело были начинены смертью азербайджанские земли в период оккупации, учитывая, как хитроумно осуществляется минирование армянами освобожденных территорий после войны, принимая во внимание содержание раздела "Нагорный Карабах" на сайте организации, не остается сомнений в том, что HALO Trust очень щедро делилась опытом с армянской стороной. Кто и как минировал Сарыбаба, еще предстоит выяснить. Но одно можно утверждать с большой долей определенности - смерть, завозившаяся в Азербайджан из Армении по Лачинской дороге, наверняка, попадала в руки "специалистов" HALO Trust. А это не британцы или американцы, это местные армяне, сепаратисты, хорошо обученные иностранными инструкторами.

От армянских мин страдают не только азербайджанцы, но и миротворцы, и сами армяне. Около месяца назад двое членов незаконного армянского бандформирования подорвались на собственной мине и покалечились. В течение тридцати лет армянство пыталось использовать покалеченных или погибших от мин соплеменников в пропагандистских целях, в частности для того, чтобы склонить США к финансированию HALO Trust и под этим предлогом добиться выделения или увеличения ассигнований сепаратистам. Иногда это удавалось, иногда нет.

Большое количество мин было заложено ближе к концу 44-дневной войны, когда армянские "львы" бежали, бросая оружие и технику, но не забывая оставлять азербайджанским военным "сюрпризы". Правда, возиться с этими "сюрпризами" пришлось российским миротворцам - в том же Ханкенди были заминированы многие детские учреждения и общественные помещения. Трудно подобрать определение, которое бы точно характеризовало подобное поведение армянской стороны и в то же время было бы приличным. В русском языке, похоже, такого слова нет...