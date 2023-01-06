https://news.day.az/politics/1526141.html В подсистему "Zəfər" включены имена более 80 тыс. лиц - минобороны - ФОТО
В подсистему "Zəfər" включены имена более 80 тыс. лиц - минобороны - ФОТО
Имена 84 423 лиц, представленные "Комиссией по присвоению ветеранских званий и соответствующих удостоверений", действующей при Аппарате министерства обороны Азербайджана, включены в подсистему "Zəfər" минтруда и соцзащиты населения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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