В подсистему "Zəfər" включены имена более 80 тыс. лиц

Имена 84 423 лиц, представленные "Комиссией по присвоению ветеранских званий и соответствующих удостоверений", действующей при Аппарате министерства обороны Азербайджана, включены в подсистему "Zəfər" минтруда и соцзащиты населения, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.