Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянских СМИ

Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году ложная, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в министерстве отметили, что информация, распространяемая армянской стороной, является ложной, носит дезинформационный характер и нацелена на то, чтобы ввести общественность в заблуждение.

"Отметим, что официальные данные о потерях нашей армии регулярно публикуются в прессе страны. Армянская пресса пытается описать как боевые потери нашей армии даже информацию о гражданах, которые по разным причинам умерли после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей не тиражировать подобную ложную информацию", - говорится в сообщении.