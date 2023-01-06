Руководство ГПС и ГТК Азербайджана посетило пропускные погранпункты в Нахчыване

6 января делегации во главе с начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, временно исполняющим обязанности председателя генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым посетили пункты пропуска через государственную границу в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

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