https://news.day.az/politics/1526171.html Руководство ГПС и ГТК Азербайджана посетило пропускные погранпункты в Нахчыване - ФОТО
Руководство ГПС и ГТК Азербайджана посетило пропускные погранпункты в Нахчыване - ФОТО
6 января делегации во главе с начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, временно исполняющим обязанности председателя генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым посетили пункты пропуска через государственную границу в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.
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