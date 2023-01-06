Некоторые проармянские круги в Европе пытаются исказить цели мирной акции на Лачинской дороге

Весь мир должен понять, что акция протеста на Лачинской дороге проводится не против мирных граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахе, а для пресечения преступных действий сепаратистских вооруженных формирований. Не секрет, что Армения долгие годы использовала Лачинскую дорогу в преступных целях.

Об этом сказал в пятницу заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли, передает Day.Az.

По его словам, в период почти 30-летней армянской оккупации разграбление азербайджанских территорий, их массовое минирование, перевозка боеприпасов и другие преступные действия осуществлялись посредством Лачинской дороги.

"В период после 44-дневной войны Армения, используя Лачинскую дорогу, продолжала перевозить мины в Карабах, грабить наши земли и совершать экологические преступления. Эта дорога была важным путем для армянских вооруженных террористов и их политических покровителей, засевших в Ханкенди. Однако уже почти месяц представители азербайджанской общественности проводят акцию протеста на этой дороге против разграбления природных богатств Азербайджана, использования Лачинской дороги в преступных целях", - сказал Керимли.

Он отметил, что Арутюнян, Варданян и другие преступники больше не могут заниматься этими незаконными действиями, как это было прежде.

"Граждане Азербайджана, протестуя, стремятся обеспечить мир и безопасность в регионе. По этой дороге в настоящее время беспрепятственно передвигаются гуманитарный транспорт, автомобили, принадлежащие миротворцам, мирные жители Ханкенди. Круги, поддерживающие Армению, должны увидеть эти реалии. Страны, которые хотят чего-то добиться, обвиняя Азербайджан, распространяя ложную информацию, должны понять, что ничего этим добиться не смогут. Как видно, некоторые проармянские круги в Европе пытаются исказить цели мирной акции азербайджанцев на Лачинской дороге. Они хотят, чтобы Армения, как и прежде, перевозила в Ханкенди и прилегающие районы боеприпасы. Они хотят, чтобы разграбление природных ресурсов Азербайджана продолжалось. Вот в чем реальность. Однако этому не бывать. Азербайджанцы своей мирной акцией протеста решительно пресекают эти грязные планы, и так будет и впредь", - сказал Керимли.