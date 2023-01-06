Разоблачена очередная дезинформация армян

"Информация о якобы обстреле 6 января в 13:00 подразделениями Азербайджанской Армии техники, задействованной в сельскохозяйственных работах, в районе населенного пункта Чорекли Ходжавендского района, где временно расположены российские миротворцы, является ложной и не соответствует действительности".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Мы решительно опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.