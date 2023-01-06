Рейтинг Global Firepower и несбыточные мечты армянских "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Обнародован рейтинг Global Firepower о мощи армий мира за 2023 год. Тут важно помнить, что при расчете индекса Global Firepower, помимо вооружения и количества солдат, учитывает шесть десятков факторов, в том числе численность отряда, бронетехнику, военно-морские силы, природные ресурсы данной страны, численность личного состава, уровень развитие транспорта и инфраструктуры, военный бюджет, валютные резервы и покупательную способность.

Этот рейтинг не относится к официальным, что дает повод недовольным и скептикам для сомнений. Однако за много лет своей деятельности он стал, пожалуй, самым авторитетным из всех существующих в мире. Именно на него ссылаются крупнейшие мировые СМИ (включая Forbes, Newsweek и другие), а также официальные лица многих стран - от военных до глав государств.

Сразу замечу, что у любого военного эксперта возникнут большие сомнения касательно правильности выводов, сделанных составителями данного рейтинга в плане оценки мощи российской армии. Она, согласно Global Firepower , находится на втором месте в мире, после американской. При этом, Вооруженные силы Украины заняли 15-е место в этом рейтинге. Годом ранее она занимала 22-е место в этом списке.

Впрочем, предлагаю обратить внимание на регион Южного Кавказа.

Азербайджан тут безусловный и традиционный лидер. Армия нашей страны на 57-ом месте среди 145 армий. Грузия занимает 85-е место. Что до Армении, то она заняла 94-е место в рейтинге Global Firepower.

Тут я напомню, что рейтинге Global Firepower-2020 Азербайджан разместили на 63-ем месте, а в рейтинге за 2021 год наша страна была на 64-ом месте. Наконец, в прошлогоднем рейтинге Global Firepower Азербайджан снова оказался на 63-ем месте.

Для сравнения укажу, на каком месте в данном рейтинге расположены страны бывшего СССР. Беларусь - на 60-ом, Узбекистан - на 62-ом, Казахстан - на 63-ем, Туркменистан - на 82-ом, Литва - на 93-ем, Латвия - на 95-ом, Эстония - на 104-ом, Кыргызстан - на 107-ом, Таджикистан - на 120-ом, Молдова - на 143-ем. Проще говоря, на пространстве бывшего СССР, согласно рейтингу Global Firepower, наша армия является третьей по мощи.

При этом по количеству танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходных артиллерийский установок (САУ) Азербайджан входит в топ-30 стран мира. По оценкам Global Firepower, Баку располагает 920 танками (25-е место), 323 РСЗО (18-е место) и 167 САУ (28-е место). Все это, конечно же, следует учитывать армянским "реваншистам".

Они уже закатили истерику в местных СМИ, призывая к выходу Армении из ОДКБ и выводу российской военной базы из Гюмри. Так, по мнению этих смешных персонажей, Армения проложит себе путь в НАТО и "помощь Запада". Россию в Армении все более открыто списывают со счетов, на фоне хода войны в Украине. Разумеется, все это всего лишь очередные армянские глупости.

Никто их в НАТО не ждет. А тот же президент Франции Макрон открыто советовал армянскому премьеру Пашиняну , образно говоря, не искать приключений и оставаться в ОДКБ. Потому, что к прямому военному противостоянию с самой сильной армией Южного Кавказа, да еще и имеющей договор о военно-политическом сотрудничестве с Турцией, которая является членом НАТО и обладает крайне мощной армией, никто не готов. А сама Армения еще не скоро построит реально боеспособную армию. Ее "потолок" - место в конце рейтинга Global Firepower.