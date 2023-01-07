Посол США в ОБСЕ введен в заблуждение по поводу «блокады» дороги Лачин-Ханкенди

МИД Азербайджана прокомментировал обеспокоенность США по поводу того, что Азербайджан якобы "блокирует" азербайджанскую дорогу Лачин-Ханкенди, передает Day.Az.

Как заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер в своей публикации в Твиттере, США по-прежнему обеспокоены тем, что Лачинская дорога якобы "заблокирована" более трех недель, "создавая серьезную гуманитарную ситуацию".

"Мы благодарим Международный комитет Красного Креста за оказанную критически важную помощь в течение этого времени, но призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить доступ", - добавил он.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил Карпентеру, что "прискорбно, что посол введен в заблуждение ложными рассказами о "блокаде" и "гуманитарной ситуации", в то же время спрашивая посла, "почему можно использовать дорогу для всевозможных незаконных действий, но протестовать против этого неуместно?".

Он также справедливо отметил, что если бы дорога Лачин-Ханкенди была закрыта, то ни одно транспортное средство не проехало бы по ней.

При этом только вчера по дороге Лачин-Ханкенди проехало более 20 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Ранее армянские СМИ распространяли ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу" и "не пропускают автомобили".

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.