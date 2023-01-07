Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными организациями подписали План совместных мероприятий

Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан План совместных мероприятий на 2023 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской Армии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В соответствии с документом определены места, даты и лица, ответственные за проведение мероприятий в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях оборонного ведомства.

На встречах, которые будут организованы в течение 2023 года, предусмотрены ряд мероприятий, посвященных идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями.