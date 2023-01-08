Использование Ираном детей против Азербайджана - отвратительная провокация, требующая решительного осуждения

Использование Ираном детей в качестве инструмента против Азербайджана - это, безусловно, провокация, требующая решительного осуждения. Такого рода действия являются отвратительными и совершенно неуместными в любом политическом контексте.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Как отметил наш собеседник, нынешний Иран не в состоянии всерьез угрожать Азербайджану.

"Вооруженные сила Ирана включают регулярную армию и элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР). Тем не менее, вряд ли можно предположить, что Иран всерьез угрожает Азербайджану военным наступлением. На мой взгляд, Иран посылает сигналы Азербайджану и своему собственному народу о том, что любая попытка вызвать нестабильность на севере Иране, используя этнических азербайджанцев, вызывает беспокойство у Исламской Республики", - считает бывший посол США в Азербайджане.

Член правления Джеймстаунского фонда не исключил продолжения провокаций Ирана против Азербайджана.

"Иран использует свои вооруженные силы как элемент дипломатии. Как говорил в свое время король Пруссии Фридрих Великий: "Дипломатия без оружия - что музыка без инструментов". Другими словами, угроза применения военной силы и даже ее применение являются дипломатическими инструментами. Потому что, как говорил прусский военный теоретик генерал Карл фон Клаузевиц: "Война есть продолжение политики другими средствами", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов