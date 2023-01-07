Армянский "фейкомет" сломался

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянский агитпроп начал терять сноровку. Топорные пошли фейки, разоблачающиеся практически с первого взгляда. Прежде пропаганда работала более искусно - на опровержение фейков уходило какое-то время, ну, целых полчаса. А теперь традиционные армянские подделки сразу бросаются в глаза. Самым забавным примером являются фото якобы пустых прилавков продуктовых магазинов. Агитпроп так непрофессионален, что в одном случае в кадр попадается выложенная с прилавка продукция, в другом - в стекле якобы пустого холодильника отражается ломящийся от товара прилавок напротив. Неуважаемые, если уж хотите выжимать слезу, так хотя бы утрудите себя спрятать продукты за декорации на время съемок. Или же пытаются изобразить отключение света и позируют со свечами, не соображая, что за окном виден работающий уличный фонарь...

Мдааа уж, не тот, не тот стал армянский агитпроп.

Не менее по-дурацки был состряпан фейк о "лесном пожаре" вблизи озера Гарагель. Накануне армянские СМИ распространили новость МЧС о пожаре в районе приграничного села Веришен в Западном Зангезуре. Вице-мэр города Герус Ирина Йолян сообщила журналистам, что в районе озера Гарагель вспыхнул пожар. Причем, не исключила, что "пожар вспыхнул из-за преднамеренных действий азербайджанских военных". Более того, СМИ подчеркивали, что ветер дует в армянскую сторону и Герус весь в дыму. То есть азербайджанцы, согласно версии агитпропа, устроили пожар, чтобы задушить дымом население Геруса.

После этой новости в армянском сегменте соцсетей поднялся вой, вышли из спячки "железные ашоты", понеслись угрозы что-то там нам показать. В общем, на наши головы было вылито столько грязи и оскорблений, что в них можно было бы, пожалуй, утопить целую Армению. Однако нашлись и нормальные люди, которые в соседней стране, несомненно, имеются, усомнившиеся в распространенной информации. Дело в том, что озеро Гарагель расположено в высокогорье и никаких лесов на склонах окружающих его гор нет. Не из-за происков азербайджанских пограничников, а в связи с законами природы, которые даже армяне не могут отменить. Некоторые пользователи соцсетей принялись объяснять соотечественникам, что бывали в том районе и видели своими глазами, что лесов и деревьев вообще в тех горах нет. Их, конечно же, забросали камнями и обвинили в "защите турок".

Но к концу дня Минобороны Армении очень разочаровало тех, кто уже готовился идти войной на Баку для спасения армянских лесов. "Распространенная в СМИ информация о том, что возгорание на горе в районе приграничного села было совершено Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности", - заявили в МО.

Фейк был до того топорный, что оборонное ведомство решило само опровергнуть его, чтобы никто не подумал, будто оно к этому каким-то боком причастно. Скорее всего, так оно и есть - не та сегодня ситуация, чтобы Минобороны Армении так подставлялось. Однако азербайджанские блогеры сумели раскопать некоторые примечательные факты, которые доказывают, что поджог действительно является провокацией армянских военных, точнее, членов вооруженной банды.

Некто Артур Айвазян незадолго до появления новости о возгорании в своем профиле объявил, что "скоро будет огонь". Пост он потом удалил, но наши блогеры уже успели сделать скрин. Через несколько часов после такого анонса было объявлено о якобы "лесном пожаре". Если судить по отраженным в соцсети похождениям Айвазяна, это вооруженный бандит и террорист, который в провокационных целях может поджечь и родной дом, если это можно будет свалить на азербайджанскую сторону. Кадровый это военный или нет, сказать сложно, потому что в Армении и в Ханкенди у армян военная форма что карнавальный костюм.

Одним словом, фейк не удался. С интересом ждем продолжения.