Ложь Варданяна разоблачают даже сами армяне

Беглый российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян вновь сел в лужу из-за нелепой лжи. Примечательно, что вранье Рубика на этот раз было разоблачено самими жителями Ханкенди, которых самозванец Варданян де-факто взял в заложники.

С пеной у рта бизнесмен-аферист Варданян в интервью как армянским, так и мировым СМИ бормочет о "гуманитарном кризисе" из-за якобы "заблокированной" Лачинской дороги. Мол, "злые азербайджанцы" не разрешают ввозить в Карабах продукты питания, медикаменты и топливо. Данный тезис опровергается ежедневно, поскольку автомобили как российских миротворцев, так и Международного комитета Красного Креста бепрепятственно проезжают из Карабаха в Армению и обратно.

Но то, что было запечатлено на камеру сегодня в одном из продуктовых магазинов в Ханкенди, стало верхом цинизма пропаганды Рубена Карленовича. Проварданяновские армянские Телеграм-каналы опубликовали фото, которое должно было выступить в качестве свидетельства "гуманитарной катастрофы" на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту. Однако, если внимательно приглядеться, то на фото в отражении снизу можно заметить полные полки товаров.

"Проблемы с продовольствием" по-Варданяновски выглядят вот так. Вранью короткий век, как говорится.