В Губадлы обнаружены боеприпасы

В Губадлы сотрудниками полиции обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в субботу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции, на заброшенных военных позициях на территории района обнаружены и переданы по назначению 8 противотанковых управляемых ракетных систем, 5 гранатометов, 35 гранат, 66 различных видов снарядов и других боеприпасов.