К сведению желающих пройти военную службу в частях коммандо

В воинских частях оперативного назначения (коммандо) продолжается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

Отмечено, что по 26 января 2023 года в приемные комиссии, действующие в воинских частях города Баку, поселке Мушфигабад Гарадагского района, городов Гянджа, Барда и Бейлаган, могут обратиться военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие образование не ниже среднего общего образования, прошедшие установленную законом срочную действительную военную службу.

Адреса, по которым будет осуществляться прием документов: город Баку, поселок Мушфигабад Гарадагского района, воинские части в городах Гянджа, Барда и Бейлаган.

Время подачи заявки: с 09:00 до 18:00 ежедневно (кроме воскресенья).