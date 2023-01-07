Азербайджанские военнослужащие прибыли на совместные учения в Турцию

Азербайджанские военнослужащие отправились на учения в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Героические солдаты Вооруженных Сил Азербайджана, которые примут участие в учениях "Зима-2023", прибыли в Карс. Добро пожаловать, наши братья, мы желаем Вам удачи в учениях "Зима-2023"", - говорится в сообщении.