Армяне устроили дешевый спектакль в Ханкенди, имитируя беспомощность

Засланец Рубен Варданян, незаконно находящийся на территории Азербайджана, ни как не угомонится и все еще ошибочно думает, что ему удастся хоть как-то повлиять на мирную акцию азербайджанской общественности, которая проходит вот уже 27-й день на дороге Шуша-Ханкенди.

Мафия этого криминального босса нелегально орудовала на золотых приисках, принадлежащих нашей стране, но в конце концов ему пришлось приостановить свои делишки, так как вывозить полезные ископаемые стало невозможным. Все это время местные армяне по его указке распространяют фейки о несуществующей "гуманитарной катастрофе", голоде, желая очернить Азербайджан в глазах мирового сообщества, чтобы там хотя бы хоть кто-то откликнулся, поверив в крокодильи слезы, и оказал давление на Баку. Проблема в том, что никто этого сделать не сможет, как минимум, потому что никаких "катастроф" нет. Свидетельств этому достаточно - сотни беспрепятственно проезжающих автомобилей и фотографии из соцсетей, где на столах армян полно всякой еды.

Тем не менее сдаваться Рубенчик не собирается и решил использовать новую, хорошо забытую ахинею - в Ханкенди якобы постоянно нет света и "виновен в этом Азербайджан". Распространяет ее засланная засланцем в центр азербайджанского города молодежь через Twitter.

Света нет у них. Сидим в темноте. Трогательно до слез. Правда, одно но - аферисты забыли выключить уличные фонари для правдоподобности. Плюс на здании, находящемся слева на заднем фоне, хорошо виден горящий свет.

Опять не прокатило. Варданян из кожи вон лезет, чтобы создать нужную для армяства картину "беспомощности", но вот загвоздки - каждый раз кто-то портит его "гениальные" идеи какой-то глупостью. Ранее говорили, что газ перекрывают злые азербайджаны, но и эта басня быстро самоликвидировалась, ибо газ подается в эту временно неконтролируемую Баку зону через Армению. Армяне еще во время первой Карабахской войны уничтожили или распродали как металлолом все бакинские трубы. А теперь перешли придумывать фейки про отсутствие электричества.

Местным армянам давно пора уже понять, что Варданян не заботится о них. Он, как и все его предшественники, такие как Кочарян, Саргсян, Саакян, находятся здесь лишь с одной целью - разворовать и заработать еще больше денег. Их алчности нет предела. Если бы он так заботился о населении, то не препятствовал бы законному мониторингу. Рубик здесь временно. Рано или поздно он тоже окажется на свалке истории. Будущее армян связано только с реинтеграцией в азербайджанское общество. Чтобы это понять, далеко идти не надо. Новые реалии показали, как Азербайджан вкладывается в развитие и восстановление Карабахского экономического района. За 2 года было сделано то, что оккупанты не сделали за 30 лет. И работы все еще продолжаются. Сельское хозяйство, бизнес, туризм. Все это будет восстановлено. Перспектив для региона много. Пора бы уже задуматься и осознать, что враг у армян Карабаха один - их так называемое "правительство" во главе с Варданяном и Арутюняном. Которые предстанут перед законом.