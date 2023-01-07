Российский олигарх армянского происхождения, сбежавший от западных санкций в Ханкенди Рубен Варданян признался в своем вранье. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Сам того не понимая, Рубик проговорился в интервью британскому изданию Byline Times, что российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста доставляют продовольствие в зону ответственности РМК.

Тем самым самозванец поставил крест на всей вымышленной армянской пропаганде, что интенсивно раскручивалась в международных СМИ.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что для ввоза в Карабах продуктов питания, медикаментов и топлива нет никаких преград. Автомобили как российских миротворцев, так и Международного комитета Красного Креста ежедневно и бепрепятственно проезжают по Лачинской дороге, доставляя в Карабах жизненно необходимые товары, что находило отражение в лентах новостей.

Жалкий лжец - вот как теперь выглядит Варданян в глазах мирового сообщества после сегодняшнего эпик-фейла.