Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил азербайджанский народ.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье говорится в заявлении Акара в связи с днем памяти шехидов Сарыкамыша.

"В этот знаменательный день, когда мы чтим память шехидов Сарыкамыша, мы выражаем благодарность азербайджанскому народу, который оказав помощь нашим солдатам, вынужденно обосновавшимся на острове Наргин, продемонстрировал наглядный пример "одного народа, двух государств"", - говорится в заявлении.