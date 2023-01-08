Варданян придумал "гуманитарную катастрофу", чтобы обвинить Азербайджан

"Гуманитарная катастрофа" придумана с целью сманипулировать и обвинить Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом в эфире украинского ТВ сказал председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, рассказывая о мирной акции азербайджанцев на дороге Шуша-Ханкенди.

По его словам, экоактивисты выступают против того, чтобы на территории, которая временно подконтрольна российским миротворцам, добывали золото.

"Все эти экоактивисты пропускают гуманитарные машины, гражданский транспорт и делают все, чтобы обычные люди могли жить. В то же время Рубен Варданян делает все, чтобы устроить "гуманитарную катастрофу", и таким образом показать миру, сманипулировать и обвинить Азербайджан. На это уже начинают обращать внимание - даже жена Пашиняна говорит, что нельзя использовать детей на больших акциях протеста; нельзя использовать в таком количестве учителей просто, чтобы создать нужную картинку и продолжить добывать в регионе золото", - сказал Чаленко.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать восьмой день. Параллельно по указке Варданяна армяне распространяют ложные новости о том, что азербайджанцы якобы "перекрыли Лачинскую дорогу", "не пропускают автомобили", что якобы привело к "гуманитарной катастрофе" в Ханкенди. При этом местные жители постоянно публикуют в соцсетях фотографии из кафе, ресторанов и домов, где ясно видно, что никто и ни в чем не нуждается. Варданян сейчас взбешен тем, что он тратит огромные средства на создание в СМИ нужной картины о "голоде" и "загнанности в угол", но сами же армяне опровергают эти тезисы своими селфи.