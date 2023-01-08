Армяне в Ханкенди ищут любые возможные пути, чтобы выбраться из заложников засланца и преступника Рубена Варданяна, который использует их ради своих грязных амбиций.

Как стало известно, в соцсетях они всерьез обсуждают варианты, как выехать из Ханкенди так, чтобы он об этом не узнал, ведь варданяновская мафия угрожает расправами. Ради этого местные жители даже готовы давать взятки посредникам среди российских миротворцев, чтобы в тайне покинуть зону их временной ответственности.

Как известно, Варданян долгое время хнычет о несуществующей "блокаде Лачинского коридора", "гуманитарной катастрофе", "голоде", тратит на пиар этих лживых тезисов и их освещение в мировых СМИ огромные деньги. Его пешки угрожают людям увольнениями, проблемами за отказ в кооперации. От страха остаться ни с чем, армяне идут на поводу преступной группировки, но, как показывает реальность, втихоря, в своих профилях в социальных сетях и закрытых чатах, они показывают, что ничего из перечисленного в Ханкенди нет и в помине.

Доказательством в очередной раз стали публикации в Сети. Одна армянская семья накануне опубликовала фотографии из Ханкенди, но потом, через день, внезапно очутилась в Кисловодске, делясь своими "сторис" уже оттуда. Если следовать логике "Сыртыга Рубо" и верить в "блокаду", то как семейка выехала из города? Очевидно, что пути есть. Просто главное, по их мнению, чтобы об отъезде не знал Рубик. И это не единственный случай внезапной передислокации. Сам Варданян уже признал ранее, что одна состоятельная армянская семья также ускользнула из под его рук, уехав в отпуск, дав кому-то взятки.

Все это говорит о том, что местное население все больше начинает понимать, что в заложниках их держит не Азербайджан, а главный виновник всех их проблем Варданян, который ради своих личных интересов готов пойти на любые жертвы. Даже человеческие. Пытаясь как-то спасти свой нелегальный бизнес, засланец всячески старается воспрепятствовать правомерному мониторингу азербайджанских властей. Армяне видят, что азербайджанцы пропускают машины снабжения РМК, МККК и другие автомобили. Но при этом они не видят положительных решений от преступника-засланца.

Впрочем, рано или поздно Варданян тоже, скажем так, "отправится в отпуск". Или одумается и сбежит обратно в любимую Россию/Армению, или сядет в тюрьму в Баку. Как бы ни было, делать ему на территориях Азербайджана нечего. Акция будет продолжена, мониторинг будет проведен, преступники будут наказаны. Чем раньше Варданян и его свора это поймут, тем раньше наступит мир в регионе.