https://news.day.az/politics/1526566.html Сахиба Гафарова находится с визитом в Анталье
Сахиба Гафарова находится с визитом в Анталье
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафаров находится с визитом в турецком городе Анталья.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье говорится в публикации в Twitter посольства Азербайджана в Турции.
"Сегодня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в турецкий город Анталья для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи", - говорится в публикации.
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