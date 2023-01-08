Сахиба Гафарова находится с визитом в Анталье

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафаров находится с визитом в турецком городе Анталья.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье говорится в публикации в Twitter посольства Азербайджана в Турции.

"Сегодня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в турецкий город Анталья для участия в 13-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи", - говорится в публикации.