Делегация во главе с Сахибой Гафаровой прибыла в Анталью

Парламентская делегация, ведомая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 8-го января прибыла в Анталью в Турецкой Республике с целью участия в 13-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в аэропорту Антальи делегацию встречали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с нашей страной в Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым, азербайджанский посол в Турции Рашад Мамедов и прочие официальные лица.

В течение визита глава Милли Меджлиса выступит на 13-й пленарной сессии АПА. Кроме того, намечены её беседы с руководителями иных делегаций, которые будут участвовать в мероприятии.