Дырявая лодка Вардяняна и злые армяне: карабахского Бендера обвели вокруг пальца

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Аракел видел очередной сон, где он вместе с новой женой Ким Кардашьян рассекали на розовом лимузине с открытым верхом - "караволет" или "кабриолет", точно не помнил - широкие улицы Лос-Анджелеса и Ким, в порыве страсти, целовала кончик обвислого носа. Его носа.

И тут...

- Аракел, горе мне, просыпайся! Аракееел!

Старый Аракел продрал глаза и понял, что Ким была во сне - как всегда. И караволет, черт, кабриолет, там же. Он с ненавистью и как ни странно, тоскливо смотрел на обшарпанные стены спальни, вырванные из контекста комнатенки старые, отвердевшие обои, на замызганную мебель, купленную еще Варданом, отцом жены, ну и естественно, свекром.

Покойным.

Чтоб ему пусто было и икнулось - сбагрил свою кривоногую, сиволапую, волосатую тупую дочь Сирануш ему. Ему, несравненному слесарю, по которой сохли все девушки Карабаха.

Тут Аракел понял, что перегнул мысленно-мечтательную палку, ибо он знал, что ни ростом, ни статью, ни умом никогда не блестел. Скорее наоборот, был похож на старого и шелудивого самца обезьяны бонобо.

Аракел вышел из спальни и уткнулся в гневную жену:

- Ты, старый...! Не слышишь, что ли? Говорят, надо на площадь! Варданян ждет нас!

Он ничего не понимал и это еще более взбесило жену:

- Ты, старый тупой хрыч! Говорят тебе, Варданян ждет нас всех.

Честно говоря, Аракел хотя и никогда не отличался умом, тем более, сообразительностью, но понимал, что Рубен Варданян, ихний новый "варчапет", то бишь наиглавнейший министр, не способен ни на что.

Он почему-то считал пузатого Варданяна прощелыгой и аферистом еще тем.

... А на центральной площади Ханкенди было пусто. Только ветер гонял обрывки полиэтиленах лозунгов, да и несколько сутулых собак трусили в сторону приморского бульвара.

Да, в Ханкенди нет моря, ну и что - это же не причина для того, чтобы местные армяне не наслаждались променадом на приморском бульваре, нет?

И я о том же.

Тем более, что несмотря на длящийся вот уже 28-й день блокаду дороги из Армении, местные аборигены, наследники праотца Адама и его сына Хая, мужественно и самозабвенно противостоять всем.

Голоду, холоду, угрозам войны, метеоритного дождя, цунами, землетрясения, атомной бомбардировки и вообще, ордам азербайджанских, сирийских, ливийских, турецких, туарегских, арабских, лаосских и вьетнамских наемников, ждущих отмашки от Израиля, масонов, "серых волков", Папы Римского, мексиканских наркобаронов и историков из Баку.

Аракел всего этого не знал и может оттого, Рубен Варданян, он же "государственный министр" клочка земли, где живут ныне карабахские армяне под укрывательством российских миротворцев, был грустен и зол.

До того грустен, что несмотря на проанонсированную им же речь на площади, изменил решение и вышел всего лишь на балкон своего кабинета.

И оттуда, смотря на маленькую камеру смартфона, толкнул речь.

Похожий на прораба средней руки из Краснодара, он обвинил некоторых состоятельных людей в выезде из Карабаха.

Не называя имен, Варданян отметил, что, оказывается, есть "несколько инцидентов, которые совершенно неприемлемы". Например, он сообщил, что один из жителей Карабаха смог достать несколько тонн бензина, но не передал его "оперштабу", а использовал для машин своей семьи: "...Для меня это неприемлемо, если он смог достать бензин, то должен был передать его штабу, потому что мы все в одной лодке".

Варданян также недоволен, "что одна обеспеченная семья поехала отдыхать, используя свои связи".

Далее он обвинил владельцев магазинов в раздаче товаров своим родственникам и знакомым. Варданян отметил, что с трудом понимает людей, которые закупают десятки литров растительного масла и хранят его дома: "Для меня неприемлем человек, который смог, договорившись с миротворцами или еще с кем-либо, привезти продукты питания и отдельно продать людям по высокой цене".

Подводя итоги, Варданян сказал, что "мы все в одной лодке и должны делиться всем".

Он также напомнил, что-де, "спецслужбы Азербайджана пытаются собрать информацию о продовольствии, недостающих продуктах первой необходимости и гуманитарной помощи, отправляя различные вопросы или публикуя сообщения в группах Facebook": "Потому прошу и призываю вас воздержаться от публичных дискуссий и предоставления информации по вопросам, связанным с внутренней и внешней безопасностью".

Он ничего не сказал про отставку "секретаря Совета Безопасности" Виталия Баласаняна.

Хотя чуть ли ни все карабахские армяне, тот же старый Аракел, прекрасно знают, что между Варданяном и Баласаняном всегда были очень напряженные отношения. Если раньше Баласанян был главным переговорщиком с русскими и азербайджанцами, то сейчас он отошел на задний план и даже не участвовал в последнем воскресном митинге.

Местные говорят, что что Варданян потребовал от премьер-министра Армении Никола Пашиняна: или я, или Баласанян. И "Вито" вынудили распрощаться с должностью. Говорят, даже, что его на этом посту может сменить Левон Мнацаканян. И еще одна подробность, бывший "президент" карабахской хунты Бако Саакян активно участвует во властных перестановках и поддерживает Рубена Варданяна.

И все карабахские армяне, и Аракел тоже, знают, что на самом деле "верхи" продолжают борьбу за контроль финансовых потоков из Армении. Грызня вокруг должности Вито Баласаняна из этой истории. Рубен Варданян попытался заткнуть рот так называем "оппозиционерам" и ему это удалось практически. "Оппозиционеры" стали молчать как бедные аскеранские мыши.

Выяснилось также, что уволенные Рубеном девять "министров" никуда не уволились и теперь они просто И.О.

Ханкенди ныне почти превратился в Нью-Васюки, где комбинатор Рубен Варданян проводит сеанс одновременной игры со всеми карабахскими армянами.

Честно говоря, автор ждал от Варданяна во время сегодняшнего балконного выступления экспрессии, эмоций, страстей, потери качества при наращивании темпа и наконец, прожектов гораздо более симпатичных, чем вселенский вой в социальных сетях про злых мамедов, что закрыли дорогу Горис-Ханкенди.

Варданян, скрестив брови на носу, должен был патетично восклицать: "Политика обогащает нас!" Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из Ханкенди на Аскеран вы будете по мраморным лестницам! Наш город станет центром десяти стран! Что вы раньше слышали о городе Рио-де-Жанейро? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там было организовано политическое мероприятие. Поэтому я говорю: нам надо устроить блокадный голодомор, гуманитарную катастрофу и массовый плач""

И если какой-либо среднестатичный армянин написал, сказал, закричал бы "Как?", Варданян, хитро причмокивая, должен был ответить: "Вполне реальная вещь! Мои личные связи и ваша самодеятельность -вот все необходимое и достаточное для нашей победы. Оружие, деньги, международная поддержка?! Все учтено могучим ураганом! Деньги дадут сборы! Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться к нам! Нынешняя дорога такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, построим построит железнодорожную магистраль Москва - Ханкенди. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Далее, аэропорт в Ходжалы переименуем в "Большую Армению" - регулярное отправление почтовых самолетов и вертолетов во все концы света, включая Кафан и Нью-Йорк".

Ослепительные перспективы развернулись бы перед местными армянами.

Но нет, Варданян нес околосицу про какую-то лодку. Говорил бы он, например, о мотовоздушной дрезине - то да, Аракел восхитился бы, а так, лодка, на что он ей, тем более, что плыть куда-то в этой лодке ну, совершенно, невозможно в принципе.

Причина скучна и банальна: из Гориса в Ханкенди не течет река. И обратно не течет.

И куда же, помилуйте, в таком случае, плыть, грести и смотреть вдаль?

Никак, незачем и некуда - подумал Аракел.

А может, Рубен Варданян намекал на лодку Харона, перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мертвых?

... Что бы ни было, Аракел, как и многие карабахские армяне, уже не верил Рубену Варданяну. Он знал, что Варданян обманывает местных и местные, не отягощая себя глупыми принципами чести, отвечают ему той же монетой.

То есть, обводят хитрована и афериста Варданяна вокруг пальца.

Почему нет? Обманывать обманщика сам древний Хай велел - думал Аракел, молча слушая гневную тираду Сирануш, передшую на ультразвук.

"Эх, наверное, Ким теперь кушает мороженое в своем кав...каб.. кеб... черт, в своей машине с открытым верхом, и прищуривается", - думал Аракел и почему-то ему становилось хорошо, хотя и помнил, что Ким Кардашьян еще та женщина с пониженной социальной ответственностью...