Стратегия выжженной земли Армении против исторических азербайджанских территорий

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы об истории современной Армении и ее стратегии выжженной земли против исторических азербайджанских территорий.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Независимость Армении остается в подвешенном состоянии, все государственные и общественные институты находятся в беспорядке и наполнены негодованием и враждой по отношению к Азербайджану. Когда распался Советский Союз, Армения не упустила возможности протолкнуть еще один этап интервенции против азербайджанских земель, что привело к тому, что имеем сегодня. Армяне посягнули на земли, коренные жители которых еще в начале XIX века проявили гостеприимство и дали убежище, поделились хлебом и солью с теми, кто переселился на азербайджанские земли. Затем они посеяли семена нынешней вражды и агрессии.

Нападая на села и города, армянские военные не только убивали невинных людей, но и применяли стратегию выжженной земли, направленную на то, чтобы сделать районы непригодными для жизни. Сегодня каждый город и село на освобожденных землях Азербайджана полностью сровнены с землей. Нигде почти не осталось здания с крышей. Опустевшие районы, села со всеми домами и сооружениями, изрешеченные пулями и артиллерией, лежат в руинах. Зверства, совершенные против мирных жителей, объясняют расистский настрой армян. Весь Карабах подвергся вандализму.

Армяне оставили свой варварский след и на азербайджанских памятниках архитектуры в древнем городе Иреване, ныне Ереване - столице Армении. Этот город был передан армянам 99 лет назад, чтобы превратить его в столицу. С тех пор все памятники азербайджанского зодчества были стерты с лица земли.

Армения превратилась в моноэтническую страну на Кавказе, и это нонсенс на фоне красочной этнической карты Кавказа, где даже соседние села говорят на разных языках. Окруженная с четырех сторон многонациональными Ираном, Турцией, Грузией и Азербайджаном, моноэтническая Армения выглядит пятном, что является неопровержимым доказательством имевших место в прошлом этнических чисток против мусульманского населения.

И сегодня эта страна, где нет ни одного турка, ни азербайджанца, обвиняет соседнюю Турцию в т.н. "геноциде армян", в то время как в Турции благополучно работают и благополучно благополучно работают десятки тысяч турецких граждан армянского происхождения и столько же нелегалов из Армении. Более того, у Армении есть территориальные претензии к Турции, хотя бы потому, что на ее гербе красуется гора Арарат на востоке Турции, и это сбивает с толку миллионы людей, которые ошибочно думают, что Арарат находится в Армении, хотя это гора в Турции и это факт.

Таких фальсификаций много в истории, в культуре, в кулинарии Армении и, к сожалению, миллионы людей становятся жертвами такого рода фальсификации фактов, в первую очередь благодаря телеканалам и всем другим СМИ. Проблема в том, что крупнейшие российские телеканалы и прочие по всему миру даже не подозревают, в какую сеть лжи они попадают и принимают за чистую монету чистейший армянский подлог.

В 1946 году начался новый этап вандализма и отвратительных этнических чисток против азербайджанских памятников и топонимов в Советской Армении. Это было одновременное и тотальное стирание абсолютно всех признаков азербайджанцев: людей, топонимов, архитектуры, истории и т.д.

Этническая чистка представляла собой процесс смены азербайджанских топонимов на армянские, и этот процесс продолжался до начала XXI века. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в советский энциклопедический словарь, например, "Раздан" раньше назывался Занги, "Степанаван" - Джалалоглу.

Знаменитое озеро Севан - Гёйча, что в переводе с азербайджанского означает "красивое", а город "Степанакерт", как известно, исторически называется Ханкенди, что в переводе с азербайджанского означает "деревня хана" - знатного человека.

Что хорошо, так это то, что эти сведения сохранились в энциклопедиях и основную роль в этом плане сыграло то, что после упразднения Иреванского ханства и создания в начале 1829 года Армянской области генерал Паскевич поручил коллежскому асессору Шопену провести перепись населения Армянской области. Эта перепись показала численное превосходство азербайджанского населения над армянским. Также благодаря этому сохранились азербайджанские топонимы; иначе они были бы однозначно бесследно уничтожены в Советской Армении.

Этническая чистка азербайджанцев началась в 1828 году после массового переселения армян из Ирана и Турции в Иреванское, Нахчыванское и Карабахское ханства. Тут же, в самой искренней записке императору, Грибоедов обратил внимание на издевательства над местным мусульманским населением.

Скрытый геноцид азербайджанцев продолжался и после того, как в ноябре 1920 года на исконно азербайджанских землях была создана Советская Армения. А в 1947 и 1948 годах были изданы два указа советского тирана Сталина "о выселении азербайджанцев с их исторических земель". Это был беспрецедентный случай для СССР, и поэтому при Сталине в Сибирь депортировали целые народы, казавшиеся неблагонадежными "вождю народов".

Что касается азербайджанцев, то виноваты были не все, а только те, кто жил в Армении, а не в Азербайджане, или в Грузии. А это значит, что руководители коммунистического режима сознательно очистили Армению от азербайджанцев. Еще одним уникальным фактом является то, что Армения была единственной республикой, где, в отличие от всех других республик, вторым секретарем ЦК партии был не русский, а армянин, хотя вторым лицом в руководстве СССР был Анастас Микоян. Это значительно ослабило кремлевский надзор и благодаря этому даже в Советской Армении, где у власти находились только армяне, бесконтрольно процветал вандализм и систематически проводились этнические чистки азербайджанцев.

Что касается этнической чистки архитектуры, то сегодня ничего не осталось от древнего азербайджанского города Иреван. Зато есть столица Армении - Ереван, новый город, утративший свою индивидуальность. Ястребиный армянский национализм опасен тем, что может разрушить чужую многовековую культуру. Армянские националисты опасны тем, что способны вовлечь третьи страны в свои провокации против Азербайджана.

А между тем, факты сильнее армянской лжи и провокаций, и именно исторические факты, древние источники и географические карты доказывают, что такой страны, как Армения, никогда раньше на Кавказе не существовало. Вот почему древние летописцы называли свои труды не "Историей Армении", а "Историей армян". Именно в советское время была придумана история новообразованной в 1920 году Армянской республики. Они стали фальсифицировать названия этих летописей и издавать их с искаженным заглавием, вроде "История Армении".

Этими фальсификациями так называемая историческая наука официального Еревана коренным образом отличается от арменоведения Европы и США. Западные ученые даже армянского происхождения, в отличие от ученых Республики Армения, опираются исключительно на те достоверные документы, которые противоречат интересам армянских фальшивомонетчиков. Американские арменоведы, придерживающиеся в своих трудах истины, считают Анатолию территорией Турции и по этой причине в современной Армении влиятельные американские профессора подвергаются жесточайшей обструкции.

Географическое понятие Армении всегда относилось только к Малой Азии, а не к Кавказу, и эту историческую правду, скрытую под кучами фальсификаций, необходимо донести до мировой общественности.