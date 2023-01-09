Армяне призывают убить Тороса Казаряна за просьбу о помощи у азербайджанских военных

Как мы сообщали ранее, несколько дней назад к одному из постов азербайджанской армии подошел гражданский армянин Торос Казарян с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи, заявив, что голоден, ему холодно и захотел сигарету.

Армянскому жителю Карабаха была предоставлена еда и сигареты, к нему отнеслись с заботой. 8 января в Шуше - на месте проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, этот мирный армянский житель был отправлен в Ханкенди.

Такое развитие событий не на шутку встревожило армянских сепаратистов. Ведь тем самым обрушился один из многочисленных ложных тезисов армагитпропа о том, что азербайджанцы якобы "хотят заморить голодом" несчастных армян.

Долго размышляли сепаратисты, что же такое придумать, чтобы преподнести событие в положительном для себя ключе. И придумали. Но армагитпроп оказался до того скуден, что не может вызвать ничего, кроме смеха. Так называемое "снб" несуществующего "арцаха" налепило на Тороса Казаряна ярлык психа, дескать, бедолага сбился с пути.

Вслед за дешевой постановкой, армяне объявили охоту на Казаряна. В армянском сегменте социальных сетей открыто призывают найти и сломать лицо мужчине. По всей видимости армянам было бы легче, чтобы несчатный мужчина сгинул бы от холода и голода. Так что выбор для армян, проживающих в Карабахе очевиден.