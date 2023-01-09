Армяне массово бегут из Западного Азербайджана

Жители населенных пунктов Ашагы Шорджа и Юхары Шорджа Басаркечярского района (Западный Азербайджан) покидают свои дома.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на фонд Центр права и справедливости "Татоян".

Согласно информации, массовый исход армян из сел начался после боев на азербайджано-армянской границе в сентябре 2022 года.

"После боев высоты перешли под контроль Азербайджана. Из-за этого жители, проживающие на склоне горы, были вынуждены покинуть села. Водохранилища либо перешли под контроль Азербайджана, либо находятся под визуальным наблюдением ВС Азербайджана. ГЭС не работает, есть серьезная проблема с водой. Поэтому в селах никого не осталось", - говорится в заявлении фонда.

Напомним, ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

При предотвращении крупномасштабной провокации 50 военнослужащих Вооруженных сил стали шехидами, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.