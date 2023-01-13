Азербайджан укрепляет статус социального государства

Автор: Лейла Таривердиева

10 января Президент Ильхам Алиев дал интервью средствам массовой информации Азербайджана. Интервью подробное, программное, позволяющее увидеть полную картину происходящих в стране и вокруг нее процессов. И одним из основных моментов можно назвать позицию главы государства в вопросах социальной политики. Президент Ильхам Алиев подтвердил, что Азербайджан сохранит статус социального государства и будет продолжать развивать эту политику, несмотря на негативные тенденции, имеющие место в глобальном масштабе. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что правительство старается смягчить последствия мирового кризиса для нашего народа с помощью социальных проектов и программ. "Об этом еще раз свидетельствует очень обширный социальный пакет, который я недавно подписал. То есть, если страна, где недавно завершилась война, причем 20 процентов территории которой находится в полностью разрушенном состоянии, выделяет столько средств на социальную сферу, значит, наша социальная политика остается неизменной, а это, конечно же, показывает нашу экономическую мощь", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Мир действительно переживает не лучшие времена. Экономический кризис, зашкаливающая инфляция. Все это не могло в той или иной степени не сказаться на Азербайджане. Наша страна как активный участник мировых экономических процессов, интегрированный в мировую экономику, тоже почувствовала на себе глобальные пертурбации. И только благодаря своевременным экономическим и социальным реформам Азербайджану удалось избежать серьезных потрясений. Обеспечение благосостояния граждан, социальная защита населения всегда находились и остаются в центре внимания Президента страны, являясь составной частью успешной социально-экономической политики Азербайджанского государства. В нынешних условиях в рамках этой политики принимаются все необходимые меры для того, чтобы защитить население от многих вызовов и смягчить их последствия с точки зрения социально-экономического благосостояния граждан.

Социальные реформы продолжаются. Причем, продолжаются они, несмотря на то, что государство после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, направляет крупные средства на восстановление освобожденных территорий и осуществление грандиозной программы "Великого возвращения". Несмотря на то, что немалая часть государственных средств расходуется на укрепление армии и приобретение самого современного и дорогостоящего вооружения.

При всех этих возросших расходах государственного бюджета, распоряжением от 5 января "О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения" Президент Ильхам Алиев фактически положил начало очередному, четвертому по счету пакету социальных реформ. Согласно документу, с 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата в Азербайджане установлена в размере 345 манатов.

Минимальная зарплата выросла на 15 процентов. Глава гсоударства в беседе с журналистами отметил, что повышение минимальной заработной платы на 15 процентов это один из инструментов для уменьшения негативного влияния инфляции. Конечно, этот уровень не удовлетворителен, но государство делает шаги соразмерно нашим возможностям. В настоящее время основным направлением расходов является восстановление освобожденных территорий, сказал Президент.

И все же, показатель в 15 процентов тоже немаловажен Он тянет за собой повышение минимальной заработной платы и зарплат всех уровней единой тарифной сетки (ЕТТ) по 19 пунктам. Сюда входят граждане, занятые в социальной сфере, сферах науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства, финансируемых из государственного бюджета.

Это повышение коснется 700 тысяч работающих граждан, 450 тысяч из них заняты в государственном секторе, остальные - в частном. На это повышение заработной платы предусмотрено ежегодное выделять 440 миллионов манатов.

Согласно распоряжению, в течение 10 дней правительство должно представить главе государства предложения по повышению минимальной месячной пенсии до 280 манатов, увеличению пособий и пенсий. Ожидается, что минимальная месячная пенсия поднимется с 240 до 280 манатов. И коснется эта мера до 100 тысяч человек. Напомним, что в 2022 году пенсионерам к назначенным им пенсиям предоставлялась материальная помощь. В 2023 году эта помощь включена в официальные пенсии. На следующем этапе будут проведены индексация и повышение всех пенсий. На эти цели в текущем году будет выделено 5 миллиардов 907 миллионов манатов, что на 650 миллионов манатов больше, чем в 2022 году.

В целом, 46 процентов расходов госбюджета 2023 года предусмотрено для социальной сферы. Что говорит о том, что и нынешний бюджет остается социально ориентированным. В целом в рамках нового пакета социальных реформ в этом году запланировано выделить дополнительно 750 миллионов манатов на дальнейшее увеличение социальных выплат. Эта мера коснется 1,9 миллиона граждан страны.

Говоря о новых шагах, стоит напомнить и об уже реализованных в Азербайджане пакетах социальных реформ, охвативших 2019-2022 годы.

Первым шагом в реализации социальных реформ было повышение в 2019 году зарплат для 4,2 миллиона человек в среднем на 100 процентов, а по некоторым направлениям и больше. В качестве дополнительных средств на эти цели было выделено 3 миллиарда манатов в год. В 2020 году, в период пандемии коронавируса были реализованы программы поддержки населению, направленные на минимизацию влияния жестких карантинных мер на занятость и благосостояние населения. Этими программами была охвачена почти половина населения страны, программы социальной защиты и активной занятости были расширены в 3 раза. На данный пакет социальных реформ было предусмотрено дополнительно 600 миллионов манатов.

2022 год ознаменовал начало нового этапа социальных реформ. Этот пакет, потребовавших дополнительно 1,5 миллиарда манатов, охватил 2,1 миллиона человек.

Таким образом, в последние четыре года на реализацию трех пакетов социальных реформ, ежегодно выделялось 6 миллиардов манатов. Реформами была охвачена почти половина населения - 4 миллиона человек.

В целях поддержки населения с 2019 года минимальная заработная плата по стране выросла в 2,7 раза - со 130 манатов до 345 манатов, а минимальная пенсия - в 2,5 раза, со 110 манатов до 280 манатов. В 3,5 раза выросли пособия и социальные выплаты. На 80 процентов увеличились ежегодные средства, направляемые на выплату пенсий, пособий, стипендий, адресной помощи, в 2,3 раза увеличился фонд оплаты труда. Кроме того, было введено более 10 новых видов социальных выплат, что еще больше расширило сферу действия системы социального обеспечения.

В 2022 году путем внесения около 50 дополнений и изменений в Закон "О трудовых пенсиях" в пенсионной системе страны были внедрены новые гуманистические подходы, которые служат повышению доступности этой системы и увеличению количества категорий с правом досрочного выхода на пенсию. В соответствии с новым законом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году, для увеличения пенсий после 2023 года принят единый метод индексации, который позволяет ежегодно увеличивать все виды пенсий на этой основе.

Необходимо подчеркнуть, что после победоносной 44-дневной Отечественной войны, по распоряжению главы государства начата реализация пакета социальной поддержки, который включает в себя широкий комплекс мер, касающихся членов семей шехидов и участников войны. Данные масштабные меры социальной поддержки, реализованные министерством труда и социальной защиты населения, охватили 121 тысячу человек, которым было оказано 260 тысяч услуг, ориентированных на поддержку. Это назначение социальных и страховых выплат, повышение пенсий и пособий, оказание психологической помощи, обеспечение инвалидов войны средствами реабилитации, трудоустройство и так далее. Семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 4500 квартир и частных домов (всего за последние годы этой категории граждан предоставлено 13300 квартир и частных домов), инвалиды войны получили более 300 автомобилей (всего - 7500 машин).

Очень важным шагом государства было усиление внимания к ветеранам и инвалидам Первой карабахской войны. В 2019-2020 годах наследникам погибших в период до 2 августа 1997 года военнослужащих и сотрудников органов внутренних были выплачены единовременные средства. С августа 2022 года запущена программа единовременных выплат лицам, в период до 2 августа 1997 года ставших инвалидами в результате прохождения военной службы и их наследникам. Единовременные выплаты были назначены 16,7 тысячам человек.

Кроме того, с начала 2022 года началось присвоение участникам Отечественной войны звания "Ветеран войны" и назначены ежемесячные стипендии Президента.

Еще одним адресатом социальных реформ являются малообеспеченные семьи. При расчете адресной социальной помощи, играющей важную роль в благополучии таких семей, за основу берется критерий нуждаемости. То есть, если среднемесячный доход семьи ниже этого порога, ей назначается помощь. Такой подход означает, что с повышением критерия нуждаемости растет и адресная помощь малообеспеченным семьям. Критерий нуждаемости повышен на 23 процента - с 200 манатов в 2022 году до 246 манатов в 2023 году, что приведет к увеличению размеров адресной социальной помощи семьям в текущем году. В целом ожидается, что среднемесячный размер адресной социальной помощи на семью в 2023 году составит примерно 535 манатов, что на 36 процентов больше соответствующего показателя 2022 года.

Расклад по социальным реформам всегда сопровождается большим количеством цифр. Но это не просто цифры - за каждой из них стоит человек, которому оказана помощь. И, если обратить внимание, растут все показатели - и выделяемых средств, и количества получившего поддержку населения. То есть никто не обделен вниманием, и граждане всегда могут рассчитывать на государство и лично на главу государства, которому не все равно. "Наша цель - усилить страну и сделать жизнь каждого гражданина еще лучше", - сказал Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ. Нет сомнений, что глава государства сделает все для достижения этой цели.