https://news.day.az/politics/1526843.html Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора перед офисом ООН в Вене - ФОТО
Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора перед офисом ООН в Вене - ФОТО
Перед представительством ООН в Вене прошла мирная акция в знак протеста против армянского экологического террора на территории Азербайджана.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой.
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