Азербайджанцы протестуют против армянского экотеррора перед офисом ООН в Вене

Перед представительством ООН в Вене прошла мирная акция в знак протеста против армянского экологического террора на территории Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой.

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