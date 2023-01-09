https://news.day.az/politics/1526846.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 5-7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 195 гектаров, говорится в сообщении.
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