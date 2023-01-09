https://news.day.az/politics/1526855.html Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано соглашение о хадже - ФОТО
Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано соглашение о хадже - ФОТО
Между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписано соглашение о хадже на сезон 2023 года.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре