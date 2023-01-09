https://news.day.az/politics/1526887.html В Азербайджане регламентированы случаи приостановления госгарантий по кредитам предпринимателям на освобожденных землях
В Азербайджане регламентированы случаи приостановления госгарантий по кредитам предпринимателям на освобожденных землях
Определены случаи приостановления государственных гарантий и субсидирования процентов по кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Порядке обеспечения государственных гарантий и субсидирования процентов по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных от оккупации территориях", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
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