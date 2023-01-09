"Голодные игры" Рубена Варданяна

Автор: Ибрагим Алиев

Несмотря на то, что фарс засланца Рубика Варданяна о так называемой "гуманитарной катастрофе" в Ханкенди был разоблачен несчитанное количество раз, миллиардер-преступник, не теряя надежды, продолжает свои попытки заставить мировую общественность поверить в то, что в магазинах якобы пусто и армяне голодают. Создавая такую картину, тратя на ее раскрутку в мировых СМИ огромные средства, мафиозная свора хочет оказать давление на правомерные шаги азербайджанской общественности на дороге Шуша-Ханкенди, которая проходит 29-й день.

29 дней Рубен придумывал глупые и идиотские идеи и тем не менее все они оказались провальными просто потому, что сами местные армяне в своих профилях в соцсетях разоблачали мифы о "голоде", "отсутствии электричества". Теперь же в ход пошел новый гениальный план - вернуться назад в СССР. Как стало известно, называющие себя "властью" маразматики устроили очередной собирун и приняли решение, что введут в несуществующем "арцахе" советсткую систему талонов, которая "позволит распределять продукты питания".

Варданян, кажется, ударился в ностальгию. Так он хочет ныне показать, что все продукты якобы настолько ограничены, что приходится возвращаться в темное прошлое, когда без талонов советским людям было не выжить.

Засланец утверждает, что механизмы внедрения системы уже разработаны: "Сначала их применят к нескольким видам продуктов первой необходимости. Ведутся технические и организационные работы с целью перехода на эту систему уже в ближайшие дни".

Тем временем в соцсетях продолжается пиршество местного населения. Они и гуляют, и отдыхают, и кушают, и пьют. Instagram просто переполнен контентом, где армяне смакуют дорогие суши, запивая их коктейлями.

Как бы ни старалась свора Варданяна, факты говорят сами за себя. Никакого голода и нехватки продуктов в Ханкенди нет. Блокады тоже, ибо машины с необходимым грузом продолжают проезжать в сторону азербайджанского города, который временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контенгента. Иначе за 29 дней все эти рестораны давно бы закрылись. Но они продолжают обслуживать клиентов. Значит продовольствие поступает, в противном случае суши из свежой рыбы мы бы не видели на многочисленных фотографиях, выставляемых армянами. Конечно, Варданян на это скажет, что рыба месячной свежести, но тогда из Ханкенди должны были бы поступать новости о многочисленных случаях диареи, а их пока нет. Так что фейки о голоде уже не хляют. Слишком много доказательств обратного.

Армянам стоило бы проснуться, особенно после сегодняшнего заявления Варданяна о талонах, и понять, вводя старую добрую систему, что его мафия искусственно ограничивает местное население от продуктов. То есть теперь им действительно придется столкнуться с нехваткой продуктов. Не потому что "Азербайджан такой плохой и не пропускает грузы", а потому что Варданян их тупо не будет отдавать без талона.

Пытаясь искусственно создать "гуманитарную катастрофу", преступник-миллиардер взял в заложники местных армян и будет распоряжаться ими, как захочет, лишь бы спасти свой черный, нелегальный бизнес на азербайджанских приисках. Ничего у него, конечно же, не получится, азербайджанская общественность не отступит до тех пор, пока соответствующие мониторинги не будут проведены. Все, что получается ныне у Варданяна, так это играть на нервах армян, которые постепенно понимают, что наверное проблема все-таки не в азербайджанцах. Иначе не приходили бы они к нам и не просили бы помощи. Торос Казарян стал своего рода первым доказательством этой реальности, но ему теперь угрожают расправой.

Расправа, кстати, дело нынче привычное в Ханкенди. Варданяновская мафия угрожала ею во время недавнего постановочного митинга, убеждая людей, что их ждут проблемы и увольнения, и продолжает это делать по сей день. Недаром буквально вчера стало известно, что в соцсетях армяне всерьез обсуждают варианты, как выехать из Ханкенди так, чтобы Варданян и его свора об этом не узнали. Ради этого местные жители даже готовы давать взятки посредникам среди российских миротворцев, чтобы в тайне покинуть зону их временной ответственности. Одна семья чудесным образом уже оказалась в Кисловодстке и Сыртыг Рубо в бешенстве.

В общем, в Ханкенди сейчас проходят самые настоящие "Голодные игры". Правда, в главной роли нет Дженнифер Лоуренс, а злодея-диктатора Кориолана Сноу играет не Дональд Сазерленд, а Рубен Варданян. Его тактика ничем не отличается от террора, устроенного главным антагонистом трилогии. Чем все закончится, покажет время, но одно можно сказать точно - в пользу Рубика не будет ни-че-го. Ибо его ждет участь президента Сноу - арест и признание виновным.