https://news.day.az/politics/1526928.html Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе - Хулуси Акар
Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе - Хулуси Акар
Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии презентации гаубиц Fırtına нового поколения.
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