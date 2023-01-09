Турция прилагает все усилия для вклада в мир и стабильность на Кавказе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии презентации гаубиц Fırtına нового поколения.

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