Сахиба Гафарова выступила на 13-м пленуме Азиатской Парламентской Ассамблеи

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Турецкой Республике, и в русле этой поездки она выступила с речью на 13-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи "Стимулирование мультилатерализма в меняющейся глобальной динамике", передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Обращаясь к участникам сессии, спикер Милли Меджлиса высоко оценила руководство АПА Великим Национальным Собранием Турции в последние пять лет как недвусмысленное заявление о приверженности этого братского государства мультилатерализму, солидарности и межпарламентскому сотрудничеству.

По словам Гафаровой, современный мир стоит перед необходимостью решения сложных вызовов. Такие проблемы, как бедность, гуманитарные кризисы, неравенство и климатические изменения, затрагивающие все сферы жизни людей, приобрели ещё большую остроту во время пандемии COVID-19. Говоря о принятых мировым сообществом на вооружение подходах к решению этих проблем, Гафарова подчеркнула, что такие тенденции, как вакцинный национализм и получение несправедливых экономических преимуществ продемонстрировали неэффективность односторонних шагов, предпринимаемых некоторыми крупными государствами.

Условия постпандемической эпохи, её суровые реалии сделали диалог, солидарность и единство важными, как никогда ранее. Прошлый опыт говорит нам об отсутствии альтернативы многосторонности, а последняя, в свою очередь, требует существенных улучшений с тем, чтобы можно было решить стоящие ныне перед нами задачи, продолжала лидер азербайджанского парламента. Однако мы можем справиться с этими трудными проблемами, лишь объединив усилия и оставаясь приверженными международному сотрудничеству. Вот почему именно сейчас парламентская дипломатия получает возможность раскрыть свой потенциал в полной мере, а международные парламентские площадки, показавшие свою значимость за последние годы, превратились в важный элемент мультилатерализма: они поддерживали и поддерживают предпринимаемые сообща усилия и совместную деятельность.

Глава Милли Меджлиса отметила, что платформы межпарламентского сотрудничества провозглашают ответственность парламентариев как представителей своих народов за поиск решений общечеловеческих проблем и совместную работу во имя лучшего мира.

Коснувшись соответствующей роли Азиатской Парламентской Ассамблеи, Сахиба Гафарова обратила внимание на созданную АПА площадку для диалогов между азиатскими парламентами и на созданные, таким образом, возможности для тесного сотрудничества. Говоря как председатель Парламентской сети Движения Неприсоединения, учреждённой по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Гафарова заявила, что ПС придерживается того же видения и тех же принципов, что и АПА, и готова сотрудничать с последней для достижения общих целей.

Сказав ещё раз, что нынешняя система мультилатерализма нуждается в серьёзных усовершенствованиях - усовершенствованиях, от которых выиграют все государства - Сахиба Гафарова подчеркнула необходимость строгого соблюдения норм и принципов международного права и избегания международными организациями двойных стандартов. Таково требование современной системы международных отношений; это столь же нужно и для воцарения справедливости и искренности во взаимоотношениях, подчеркнула Гафарова.

В продолжение своего выступления Сахиба Гафарова упомянула тридцатилетнюю армянскую оккупацию 20 процентов международно признанной территории нашей страны, добавив, что за годы оккупации Армения совершенно разрушила все наши города и сёла, подвергла вандализму все памятники азербайджанских истории, культуры и религии. Армения проводила политику этнической чистки на этих территориях. До сих пор - с самого времени Первой Карабахской войны - числятся пропавшими почти 4 тысячи азербайджанских граждан, как военнослужащих, так и мирных жителей. Этническая чистка же привела к тому, что более одного миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, будучи изгнанными из ранее оккупированных земель, и беженцами, которым пришлось покинуть уже саму Армению.

Спикер Милли Меджлиса обратилась к ряду исторических фактов в этой связи. Она сказала, например, что проживавшие в Армении азербайджанцы изгонялись из родных домов даже до начала конфликта. Кроме того, Сахиба Гафарова сообщила аудитории, что исторические карты и документы подтверждают создание Армении на столь же исторически азербайджанских землях, как и то, что азербайджанцы столетиями проживали на этих землях. Исторически наш город Эривань был в 1918-м году объявлен армянской столицей, а в 1920-м году решением советской власти Зангезур был отчуждён от Азербайджана и присоединён к Армении. Второе лишило Азербайджан географической связи как с собственным регионом - Нахчываном - так и с Турцией.

Проживавшие на указанных территориях азербайджанцы в течение 20-го века несколько раз подвергались депортации, последний этап которой мы все лицезрели в 1988-1991-м годах. Подобно тому, что творилось в Карабахе и в Западном Азербайджане с целью уничтожения нашего исторического наследия, целенаправленно истреблялись все памятники истории и культовые сооружения нашего народа, а азербайджанские по сути города и сёла переименовывались.

Продолжая тему армянской оккупации азербайджанских земель, председатель напомнила слушателям, что все эти годы Азербайджан старался решить конфликт мирным путём. Однако четыре принятые в 1993-м году резолюции Совета безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе вооружённых сил Армении с захваченных ими территорий Азербайджана, а также решения и постановления прочих международных организаций, принятые с тем же смыслом, оставались невыполненными. Но ведь мы знаем, как резолюции Совбеза ООН порой исполняются за несколько дней или даже часов. Меж тем, когда дело касалось Азербайджана, они оставались на бумаге целых 27 лет. С сожалением говорила Гафарова об отсутствии каких-либо санкций со стороны международных структур в отношении государства-агрессора.

Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, прописанном в статье 51-й Устава ООН, и ценою жизней почти трёх тысяч наших шахидов самостоятельно исполнил как отмеченные резолюции Совбеза ООН, так и нормы и принципы международного права - именно так были восстановлены как территориальная целостность Азербайджана, так и историческая справедливость. По завершению Второй Карабахской войны в ноябре 2020-го года Азербайджан занялся широкомасштабным возрождением своих освобожденных от оккупации земель в рамках программы "Большое возвращение", и процесс возврата бывших вынужденных переселенцев в родные края уже начат. Сахиба Гафарова заявила, что твёрдо верит - права западных азербайджанцев будут восстановлены, эти люди вернутся на родную землю.

Сам будучи жертвой агрессии, Азербайджан, тем не менее, прилагает усилия к установлению длительных мира и стабильности в регионе и уже предложил Армении подписать основанное на 5 принципах международного права мирное соглашение с тем, чтобы нормализовать двусторонние отношения. Однако же, Армения занята тем, что вопиющим образом нарушает положения положившей конец бывшему конфликту Трёхсторонней декларации от 10-го ноября 2020-го года. Армянские вооружённые силы до сих пор не выведены с территории Азербайджана, а Лачинский коридор используется в военных целях, то есть, для ввоза устанавливаемых мин и затем вывоза разграбляемых природных богатств нашей страны. За годы оккупации Армения установила более миллиона мин на тех землях - и минирование продолжается и ныне. С завершения Второй Карабахской войны во взрывах тех мин погибли или были ранены ни много, ни мало почти 280 азербайджанцев. Демонстрирующая деструктивную позицию на переговорах Армения препятствует открытию коммуникаций и транспортных маршрутов вопреки принятым ею на себя обязательствам, заметила Сахиба Гафарова. Меж тем, сказала она, открытие Зангезурского коридора, которому предстоит стать новым маршрутом соединяющего Азию с Европой Срединного коридора, значительно расширит транспортное сотрудничество и торговлю как в самом регионе, так и за его пределами.