Сахиба Гафарова встретилась с Мустафой Шентопом

Находящаяся в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 9-го января встретилась с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Тепло приветствуя главу азербайджанского парламента, руководитель парламента турецкого озвучил ряд мыслей о значении пунктов повестки текущего пленума АПА, рассказал о работе, проделанной Турцией в срок председательства в Ассамблее и прокомментировал вклад этой структуры в межпарламентское сотрудничество.

Сахиба Гафарова поблагодарила Мустафу Шентопу за оказанное азербайджанской делегации гостеприимство и за успешное проведение мероприятия, отметив затем, что пятилетнее председательство братского государства в АПА внесло значительный вклад в работу этой организации. Гафарова также сказала, что включённые в повестку дня пленума вопросы посвящены вызовам современности, и поспособствуют расширению межпарламентского сотрудничества. Азербайджан и Турция, два дружеских и братских государства, плодотворно задействуют предоставленные этой площадкой для сотрудничества возможностями, подметила Гафарова. Азия - огромный регион, и столь же огромен его политически-экономический потенциал, добавила она.

Далее на встрече была подмечена существенная роль личной дружбы глав двух государств в достижении азербайджано-турецкими братством, единством и стратегическим партнёрством сегодняшнего высокого уровня.

Собеседники подчеркнули, что двусторонние связи развиваются вглубь и вширь в межпарламентском измерении - так же, как и во всех иных областях. Наши законодательные ассамблеи сотрудничают и на двусторонней основе, и многосторонне, под эгидою международных организаций. В этой связи была высказана поддержка Турции делу расширения работы Парламентской сети Движения Неприсоединения.

Спикер Сахиба Гафарова упомянула высказывания Президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане, добавив притом, что жившие ранее в Армении азербайджанцы были вытеснены из своих родных краёв аж до начала былого конфликта. Исторические карты и документы доказывают самым недвусмысленным образом, что современное армянское государство основано на исконно азербайджанских землях, и что азербайджанцы проживали в них веками.

Досельный азербайджанский город Эривань был объявлен столицей Армении в 1918-м году. В 1920-м же году решением советской власти Зангезур был отторгнут от Азербайджана и присоединён к Армении, что прервало географическую связь Азербайджана с его же собственным Нахчыванским регионом - и с Турцией. Азербайджанское население тех мест несколько раз подвергалось депортации в течение 20-го века, пока окончательный их исход оттуда не произошёл в 1988-1991-м годах. Гафарова высказала свою непоколебимую веру в то, что права западных азербайджанцев будут восстановлены, и что они вернутся на свои исконные земли.

Сахиба Гафарова также всесторонне информировала Мустафу Шентопа об акции протеста экологов на шоссе Шуша-Ханкенди, о ведущемся Арменией на азербайджанских территориях экологическом терроре, о злоупотреблении Арменией же Лачынской дороги в военных целях, о продолжающемся минировании и о других вопросах.

Глава ВНСТ Мустафа Шентоп заявил, что Турция всегда поддерживает правое дело Азербайджана, что провокационное поведение Армении грозит миру и безопасности в регионе и что, положив предел продлившейся тридцать лет армянской оккупации, Азербайджан восстановил целостность своей территории и справедливость, и вернул себе то, что по праву ему принадлежит. Армения должна выполнять свои обязательства, подчеркнул г-н Шентоп.

В ходе беседы также был произведён обмен мнениями на иные темы, вызывающие обоюдный интерес.