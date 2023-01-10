Спикеры парламентов Турции, Азербайджана и Ирана встретились в Анталье

Главы парламентов Турции Мустафа Шентоп, Азербайджана Сахиба Гафарова и Ирана Мохаммед Багер Галибаф провели трехстороннюю встречу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Переговоры состоялись на полях XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецкой Анталье.

Мустафа Шентоп в ходе встречи отметил, что Турция неизменно выступает за решение региональных проблем посредством диалога, консультаций и сотрудничества между государствами региона.

"Тот факт, что председатели парламентов трех братских стран собираются вместе свидетельствует о том, что у нас есть общая воля к укреплению мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе", - сказал он.

Спикер турецкого парламента призвал к созданию прочного механизма, который будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между сторонами.

"Мы должны объединить усилия и сделать все необходимое во имя установления регионального и глобального мира", - добавил политик.

Глава парламента Турции акцентировал внимание на наличии в регионе потенциала для сотрудничества в области транспортных коммуникаций и энергетики.

Спикеры парламентов Азербайджана и Ирана также высказались в поддержку продолжения консультаций руководителей законодательных органов стран в трехстороннем формате.

Стороны договорились провести следующую такую встречу в Баку или Тегеране.