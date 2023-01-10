Банда Варданян-Арутюнян применяет тактику тотального террора в отношении армян в Карабахе

Орудующая на территории Карабаха незаконная военизированная террористическая организация, именующая себя "Служба национальной безопасности Арцаха", проявила ожидаемую реакцию на инцидент с армянином, вошедшим в контакт с азербайджанцами - уголовное дело, допрос, искажение и фабрикование фактов.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал выразивший желание получить гражданство Азербайджана армянский активист-блогер Ишхан Вердян.

"Эта банда запугивателей и убийц бдительно следит за тем, чтобы ни один армянин даже не подумал думать о возможности какого бы то ни было общения с азербайджанцами, а финансирующий ее официальный Ереван молча одобряет такое поведение. Хотя, если подумать, совсем не молча. Правительственные издания выводят на первую полосу все ее пресс-релизы, давая понять всему населению Армении, что любые контакты с азербайджанцами являются уголовно наказуемым преступлением и попадают под юрисдикцию - не много, не мало - Службы национальной безопасности", - отмечает армянский активист.

По его словам, под страхом уголовного преследования (а в Карабахе - смерти) армянам на высочайшем государственном уровне запрещены любые не подконтрольные спецслужбам контакты с азербайджанцами.

"Тактика тотального террора в отношении собственного населения - правда жизни, в которой живет современная демократическая Армения. Применять такие практики с одной стороны, а с другой - говорить, что Армения хочет мира - уму непостижимый абсурд.

Вывод очевидный и однозначный - правительство Армении не хочет мира и не идет к нему", - резюмирует блогер.