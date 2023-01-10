Азербайджан обеспечивает свободное и безопасное передвижение по Лачинской дороге

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в своем заявлении от 14 декабря 2022 года. Эти опасения были также высказаны Секретариатом в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности, созванного по просьбе Армении 20 декабря 2022 года. Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, он выражает свою поддержку посредническим усилиям", - сказал Дюжарик, отвечая на провокационный вопрос армянского СМИ о том, что в Ханкенди якобы "гуманитарный кризис" из-за "блокировки" Лачинского коридора.

"Представительства ООН в Армении и Азербайджане продолжают на месте поддерживать открытую связь с властями и с международными организациями и готовы отреагировать, если будет обращение и позволят условия", - отметил пресс-секретарь генсека ООН.

К сожалению, можно констатировать, что армянство смогло ввести Гутерриша в заблуждение. Лачинский коридор не заблокирован и не закрыт, нет никакой "блокады", а тем более "гуманитарного кризиса". По дороге Шуша-Ханкенди, где проходит мирная акция протеста азербайджанской общественности, ежедневно проезжают десятки автомобилей, среди которых есть те, которые поставляют гуманитарные грузы. Поэтому лживые утверждения армянских СМИ о "катастрофе" являются попыткой очернить Азербайджан. Сами армяне показали в соцсетях, как неплохо они живут, делясь фотографиями из суши-ресторанов, пиццерий, баров, домов.

Дорога закрыта только для грузовиков, которые до проведения акции выводили азербайджанское золото из зоны временной ответственности российских миротворцев. Этот незаконный бизнес на суверенной территории Азербайджана организован преступником Рубеном Варданяном. Столкнувшись с преградой, Варданян и его мафия распространяют через СМИ дезинформацию о так называемых несуществующих "гуманитарных катастрофах" для несуществующего "арцаха". Призываем Гуттериша хорошо ознакомиться с фактами, а не верить первому попавшемуся слову, вопросу, армянских журналюг. Азербайджан обеспечивает свободное и безопасное передвижение по Лачинской дороге и это аксиома, не требующая никаких доказательств. Нужно только посмотреть на количество проезжающих через коридор автомобилей. Сегодня 30-й день проведения акции, и только за утро уже успели проехать 7 автомобилей - 4 из них принадлежали Международному комитету Красного Креста (МККК).

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса. Поэтому акция протеста имеет правомерный характер и будет продолжена до тех пор, пока соответствующие мониторинги не будут проведены.