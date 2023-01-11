Азербайджан спас Карабах от Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Смешно слышать сегодня заявления из Ханкенди о том, что Карабах, мол, никогда не будет частью Азербайджана, что эта территория никогда не была экономически интегрирована с ним, а, дескать, была и остается естественно связанной с Арменией. Удивительно, что такие мысли высказываются до сих пор, несмотря на все, что случилось с конца 80-х годов прошлого столетия. Чуть не уничтоженный за годы оккупации регион стал жертвой этой "естественной" связи, и освобожденные земли еще долго придется возвращать к жизни, чтобы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы смогли вернуть себе хотя бы те показатели, которыми славились до нашествия агрессора.

9 января 1990 года Верховный Совет Армянской ССР утвердил государственный план экономического развития республики на текущий год, в который впервые нагло и беспардонно была включена часть территории соседней союзной республики - бывшая НКАО. Считая, что вопрос с "миацумом" уже практически решен, армяне приступили к неестественной и противоречащей законам экономики интеграции азербайджанского региона. Правда, Москва это постановление немедленно отменила, нго аппетитов националистов это не убавило. У Армении никогда не было никаких экономических связей с Карабахом, эта связь существовала только в воображении армянства.

Надо признать, что у армянской стороны были основания полагать вопрос решенным. Территория Армении при молчаливом согласии Москвы уже была "очищена" от азербайджанского населения, готовились провокации в Баку, следствием которых стало кровопролитие 20 января. И ожидалось, что когда советская армия возьмет под контроль столицу Азербайджанской ССР, с диктовкой своих условий у армянства уже не будет никаких проблем.

Еще в 1987 году советник Горбачева по экономическим вопросам, академик Аганбегян, выступая во Франции заявил, что как экономист он полагает, что "Нагорный Карабах больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном". Аганбегян до сих пор считается чуть ли не ведущим экономистов России, и смешно было бы предположить, что он не знал о том, что доля Армянской ССР во внешнеторговом обороте НКАО на тот момент составляла всего один процент. Как можно узнать из открытых источников, в 1987 году общий оборот межрегиональных связей НКАО составил 260 миллионов рублей. Из них 150 миллионов рублей приходилось на вывоз, а 110 миллиона рублей на ввоз продукции. И доля Армении в объеме ввозимой продукции составляла лишь 1,4 процента, то есть 1,5 миллиона рублей. Что касается вывозимой из автономии продукции, то товары на 50 миллионов рублей вывозились в другие районы АзССР, на 100 миллионов - в другие союзные республики, из которых в Армению... всего на 450 тысяч рублей.

Как видим, цифры говорят сами за себя. Как экономист со стажем и советник президента СССР Аганбегян не мог не знать этих реалий. Это значит, что в основу трагедии миллионов людей была положена ложь, стоившая региону более чем трех десятилетий кровопролитного конфликта. А какие песни пелись в уши союзного руководства - не захочешь, а расплачешься. В письмах, адресованных Кремлю, рассказывалось о якобы тяжкой участи армян НКАО, о невозможности для них учиться на своем языке, ходить в армянский театр и пользоваться водой местных рек. Азербайджанцы в соседних районах, мол, живут как в раю, а армяне в Карабахе страдают от отсутствия воды, еды и электричества. Что было, конечно, абсолютной ложью. А правдой было то, что за 10 лет (1970-1980 годы) уровень капиталовложений на душу населения в НКАО вырос на 45 процентов в то время, как по всей АзССР, за исключением столицы, этот показатель составлял всего лишь 27 процентов.

Еще до развала Союза Общенациональный лидер Гейдар Алиев в интервью журналисту Андрею Караулову коснулся этой темы. Его слова Караулов приводит в своей книге "Вокруг кремля. Книга политических диалогов", изданной в 1990 году.

"К сожалению, после того как в этой области обострилась ситуация, появилось мнение о том, что причиной конфликта стало отставание Нагорного Карабаха в социально-экономической сфере и даже якобы неправильное отношение к проблемам НКАО, к его населению со стороны бывшего руководства республики.

По показателям социально-экономического развития НКАО превосходила среднереспубликанские показатели Азербайджана и Армении. Экономика области наиболее полное развитие получила именно в 70-80-е годы. Были построены железная дорога до центра области, прекрасный вокзал в Степанакерте, новый аэропорт - мы организовали регулярные рейсы между Степанакертом, Баку и Ереваном. Я позвонил Демирчяну, и мы договорились, что рейсы будут осуществлять Аэрофлот Азербайджана и Аэрофлот Армении. Видите, до каких мелочей мы продумывали все эти вопросы? Были созданы крупные предприятия: обувная фабрика, электротехнический завод, заводы конденсаторов электронной промышленности, сельхозмашиностроения и другие.

Значительные меры были предприняты и в области сельского хозяйства. Построили два крупных водохранилища с электростанцией, оросительными каналами, что значительно улучшило водоснабжение двух районов. Производство винограда выросло с 50-60 тысяч тонн в начале 70-х годов до 120-130 тысяч тонн в 1980-м. Почти в два раза увеличилось производство животноводства. Для небольшой области с населением в 170 тысяч человек это немало. Много было сделано и в социально-культурной сфере.

В Степанакерте мы создали педагогический институт. В такой небольшой области он, может быть, и не нужен, но мы пошли навстречу пожеланиям творческой интеллигенции. Преподавание велось на армянском языке. Я уже сказал о том, что строились жилые дома, школы, поликлиники; был реконструирован и оснащен новым оборудованием драматический театр. Построили большой Дом политпросвещения, я лично был там во время строительства. Открылись новые памятники... Многим деятелям искусства были присвоены звания народных и заслуженных артистов Азербайджана. Ежегодно шел внеконкурсный прием молодежи из НКАО в высшие учебные заведения Азербайджана и страны".

Так и было на самом деле. В то время как Аганбегян и прочие делали свои лживые заявления, доля НКАО в разных секторах экономики АзССР составляла от 10 до 35 процентов. В целом в небольшой по масштабам области действовали 52 предприятия. НКАО была вторым центром Азербайджана по производству шелка после Шеки. До начала конфликта доля НКАО в этой сфере составляла более 35 процентов, но уже в 1988 году она упала до 12 процентов. Причиной стал начавшийся конфликт, бесконечные митинги и забастовки, нарушение всех экономических связей автономии с другими регионами Азербайджана. Дело в том, что для поддержания второго места в шелкопрядении области не хватало коконов и их приходилось ввозить из других районов республики. Далее, после открытия в НКАО обувной фабрики, о которой говорится в цитате выше, автономная область вышла по производству обуви на второе место после Баку. Более того, в 1985-1987 годах здесь ежегодно производилось почти 5 миллионов пар обуви, что составляло практически пятую часть всего производства по стране (!).

Само собой разумеется, что после начала конфликта, все эти показатели ушли в историю. Не помогли мифические "естественные" связи с Арменией. После Первой карабахской войны армянские националисты получили возможность продемонстрировать эту "естественную" связь, но не сумели осуществить ничего из того, что звучало на митингах и в пропагандистских публикациях. Получив доступ к богатствам азербайджанских земель, оккупанты занялись тем, что они, в принципе, умели лучше всего - грабежом. За годы оккупации Армения почти что погубила этот прекрасный хлебный в прошлом регион.

Незаконная экономическая деятельность, осуществлявшаяся четверть века на захваченных землях, грабеж ресурсов, уничтожение жилого фонда и природных массивов стали ярким примером "естественности" экономических связей Армении и Карабаха. Ереван совместно с сепаратистской верхушкой не сумели распорядиться попавшими в их руки богатствами и возможностями. У армян был редчайший шанс, первый за всю их историю, продемонстрировать, как Карабах может расцвести, будучи оторванным от Азербайджана. Именно об этом говорили их идеологи, именно такие расчеты делали их экономисты. И что же? Где сейчас эти экономисты? Тот же Аганбегян сегодня отказывается говорить на карабахскую тему и, тем более, вспоминать злополучный 1987-й. А в упадке все годы оккупации был не только Карабах, но и сама Армения. Эта страна после изгнания азербайджанского населения и разрыва связей с Азербайджаном впала в кому, из которой не может выбраться по сей день. Для чего армянам была нужна независимость, остается тайной. Не имевшая опыта государственности, эта этническая общность оказалась неспособна распорядиться доставшимися ей землями. Куда уж Еревану было справиться с дополнительными территориями, заполученными в результате военной агрессии против соседней страны.

В заключение отметим, что сразу после принятия парламентом АрмССР решения, с которого мы начали этот материал, последовало Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1990 г. N 1050-I "О несоответствии Конституции СССР актов по Нагорному Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января 1990 года".

Напомним, что 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР постановил "воссоединить" Армению с азербайджанским Карабахом, а 9 января 1990 года включил его в госплан экономического развития.

В Постановлении Верховного Совета СССР за подписью Михаила Горбачева было сказано, что провозглашение "воссоединения" Армянской ССР и НКАО без согласия Азербайджанской ССР является прямым нарушением статьи 78 Конституции СССР.

"9 января 1990 года Верховным Советом Армянской ССР было принято Постановление "О включении в Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР на 1990 год плана социально-экономического развития НКАО на 1990 год", чем нарушены суверенные права Азербайджанской ССР.

В связи с изложенным и руководствуясь статьями 73, 76 и 173 Конституции СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать, что Постановления Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", "О Постановлении Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 года "О мерах по нормализации обстановки в Нагорно-Карабахской автономной области" и от 9 января 1990 года "О включении в Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР на 1990 год плана социально-экономического развития НКАО на 1990 год" не соответствуют Конституции СССР и в силу статьи 74 Конституции СССР не могут действовать на территории республики.

2. На основании пункта 5 статьи 119 Конституции СССР предложить Президиуму Верховного Совета Армянской ССР принять меры к приведению законодательных актов республики в соответствие с Конституцией СССР.

Председатель Верховного Совета СССР

М. Горбачев

Москва, Кремль

10 января 1990 г.

N 1050-I"

К сожалению, прозвучавшие в этом документе справедливые требования не были реализованы Арменией, а Москва не проявила большого рвения в принуждении нарушителя Основного закона СССР к их выполнению.