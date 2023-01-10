https://news.day.az/politics/1527126.html Международный Центр Низами Гянджеви проведет X Глобальный Бакинский Форум
Международный Центр Низами Гянджеви проведет X Глобальный Бакинский Форум
Международный центр Низами Гянджеви в марте проведет X Глобальный Бакинский форум, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на страницу центра в Twitter.
Как сообщается, X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема "Мир сегодня: вызовы и надежды", запланирован на 9-11 марта в Баку.
Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.
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