В Кремле ответили на отказ Пашиняна проводить учения ОДКБ в Армении

ОДКБ будет прояснять детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Никола Пашиняна о том, что Армения не собирается проводить учения ОДКБ в 2023 году.

"В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - заверил Песков.